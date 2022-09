Αιματηρή εξέγερση στο Ιράν: Τουλάχιστον 32 οι νεκροί

Διαστάσεις κοινωνικής εξέγερσης και μάλιστα αιματηρής έχουν προσλάβει οι διαμαρτυρίες στο Ιράν για τον θάνατο της 22χρονης Ιρανής Μαϊσά Αμινί.

Οργισμένοι πολίτες ζητούν δικαίωση για την 22χρονη και την οικογένειά της, ενώ «λάδι στη φωτιά» έριξαν οι δηλώσεις του ιρανού προέδρου Ραϊσί ο οποίος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης της κοπέλας από την αστυνομία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Η νεαρή κοπέλα έπεσε σε κώμα ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη. Έφυγε από τη ζωή δύο 24ωρα αργότερα στο νοσοκομείο. Έκτοτε, η οργή δεν λέει να καταλαγιάσει. Μαζικές διαδηλώσεις σημειώθηκαν σε τουλάχιστον 31 πολιτείες και στην πρωτεύουσα, ενώ έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 32 άνθρωποι.

