Βρετανία-δημοσκόπηση: Στο +17 οι Εργατικοί μετά τα νέα μέτρα Λιζ Τρας

Προβάδισμα ρεκόρ καταγράφει σε βρετανικές δημοσκοπήσεις το Εργατικό Κόμμα έναντι των Συντηρητικών της πρωθυπουργού Λιζ Τρας, μετά τη βουτιά της στερλίνας που ακολούθησε το δημοσιονομικό πακέτο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη Παρασκευή.

Περίπου το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ψήφιζε Εργατικούς, έναντι 28% που συγκέντρωσαν οι Τόρις, στη δημοσκόπηση της YouGov για την εφημερίδα Times. Το προβάδισμα 17 μονάδων είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ για τους Εργατικούς εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες που διενεργεί δημοσκοπήσεις η εταιρεία.

Following the 'mini-Budget', Labour's voting intention lead increases to the highest YouGov has ever recorded, at 17pts (fieldwork 23-25 Sep)



Con: 28% (-4 from 21-22 Sep)

Lab: 45% (+5)

Lib Dem: 9% (=)

Green: 7% (-1)

Reform UK: 3% (=)

SNP: 4% (-1) https://t.co/8EYdo2Uqjs pic.twitter.com/2DtBdy6GT8