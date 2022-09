Η Τρας προκάλεσε «Μαύρη Δευτέρα» σε στερλίνα και ομόλογα

Το sell off στα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία τη Δευτέρα ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις, ρίχνοντας τη στερλίνα σε ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών, πλήττοντας τα κρατικά ομόλογα και πυροδοτώντας συζητήσεις για επείγουσα δράση από την Τράπεζα της Αγγλίας (ΒΟΕ).

Το πανδαιμόνιο στην αγορά επιδείνωσε σήμερα τις ζημιές της Παρασκευής, στον απόηχο των δημοσιονομικών μέτρων της κυβέρνησης που έσπειραν πανικό στους επενδυτές. Η βουτιά του βρετανικού 10ετούς ομολόγου οδήγησε σε αποδόσεις πάνω από 4% για πρώτη φορά από το 2010. Η στερλίνα έπεσε στα 1,0350 δολάρια, κοντά στην απόλυτη ισοτιμία, αν και στη συνέχεια διέγραψε απώλειες και αναρριχήθηκε στα 1,0931 δολάρια.

Η κατάρρευση έρχεται στον απόηχο των περικοπών στη φορολογία που ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας η κυβέρνηση της Λιζ Τρας, και που θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό και θα αυξήσουν τον δανεισμό σε εποχή ραγδαίας αύξησης επιτοκίων. Η κρίση στην αγορά απειλεί να πνίξει την ολιγοήμερη κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τρας, γράφει το Bloomberg, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κρίση κόστους ζωής και ύφεση.

Εχουν ενισχυθεί, επίσης, οι φωνές που ζητούν επιθετικές και επείγουσες αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας, ενώ ήδη πέφτουν στοιχήματα για αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης την ερχόμενη εβδομάδα.

Η κεντρική τράπεζα δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα προβεί σε δήλωση, αλλά παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα στην αγορά.

Οι traders ανεβάζουν τα στοιχήματα έως και για αυξήσεις 190 μονάδων βάσης μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της BOE τον Νοέμβριο. Βλέπουν το βασικό επιτόκιο να κορυφώνεται στο 5,9% έως τον Αύγουστο του 2023.

Ο οικονομολόγος Dan Hanson είπε στο Bloomberg ότι η πτώση του νομίσματος «θα σημάνει συναγερμό στην κεντρική τράπεζα». Εάν συγκρατηθεί, βλέπει αύξηση 100 μονάδων βάσης.

Πριν από 30 χρόνια, τη λεγόμενη Μαύρη Τετάρτη, η BOE είχε προσπαθήσει να στηρίξει τη λίρα με αυξήσεις επιτοκίων και αγορές συναλλάγματος, ενώ το νόμισμα αποχωρούσε από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Το παιχνίδι άμυνας τελικά απέτυχε.

«Πιστεύουμε ότι η BOE είναι ψυχολογικά πολύ ταλαιπωρημένη από τα γεγονότα του 1992 για να δοκιμάσει αμυντικές αυξήσεις επιτοκίων που σχετίζονται με το νόμισμα», δήλωσε ο Chris Turner της ING. «Τι θα συμβεί εάν η BOE αυξηθεί κατά 300-500 μονάδες βάσης και η ισοτιμία καταλήξει χαμηλότερα;»

Άλλη επιλογή είναι η άμεση νομισματική παρέμβαση, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά αποθέματα για ουσιαστική και διαρκή δράση. Πιθανή απάντηση θα ήταν να καθυστερήσει μια προγραμματισμένη πώληση ομολόγων που αγόρασε η BOE στο πλαίσιο ποσοτικής χαλάρωσης - διαδικασία που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, οι αποδόσεις του 10ετούς αυξήθηκαν έως και 37 μονάδες βάσης, στο 4,20%, ενώ το πενταετές έκανε άλμα 54 μονάδων βάσης, στο 4,61%, ξεπερνώντας τα πενταετή του πληγωμένου Νότου, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας και Ελλάδας.

