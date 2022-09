Η πιο μεγάλη μείωση φόρων από το 1972 στη Βρετανία!

Η κυβέρνηση της Liz Truss εφαρμόζει το πιο ριζικό πακέτο φορολογικών περικοπών για το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1972, μειώνοντας τις εισφορές τόσο στους μισθούς των εργαζομένων όσο και στις εταιρείες, ανακοινώνοντας φορολογικές περικοπές 45 δισ. λιρών, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της οικονομίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο υπουργός Οικονομικών Kwasi Kwarteng μείωσε επίσης το τέλος χαρτοσήμου στις αγορές ακινήτων και επιβεβαίωσε τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για τους λογαριασμούς ενέργειας, με το κόστος στα 60 δισ. στερλίνες τους επόμενους έξι μήνες.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι φορολογικές περικοπές - οι μεγαλύτερες των τελευταίων 50 ετών - θα συμβάλουν στην αύξηση του δανεισμού κατά 411 δισ. λίρες τα επόμενα πέντε χρόνια, υπολόγισε το Resolution Foundation.

Τα μέτρα οδήγησαν σε κατάρρευση τη βρετανική αγορά. Σε νέο χαμηλό 37 ετών υποχωρεί η βρετανική λίρα, με την ισοτιμία στο 1,1077 δολάριο. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου εκτοξεύεται 32 μονάδες βάσης, στο 3,81%.

Chancellor Kwasi Kwarteng says the UK government's energy bills bailout will cost £60 billion over the next six months



"The heavy price of inaction would have been far greater than the cost of these schemes," he says https://t.co/ltTy3MUtXY pic.twitter.com/8T8OaFANg2 — Bloomberg UK (@BloombergUK) September 23, 2022

«Υποσχεθήκαμε να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη», είπε ο Kwarteng στο κοινοβούλιο στο Λονδίνο την Παρασκευή. «Υποσχεθήκαμε μια νέα προσέγγιση για μια νέα εποχή».

There were times before where there was of loss of confidence in the pound.

The pandemic £/$ 1.145

The start of the 🇷🇺 / 🇺🇦 war 1.14

Confidence now is lower still as we dip into 1.11’s to the dollar. pic.twitter.com/ZFdrqUL3vX — Simon Dalling #FBPE #ResistOrganise 🐟🇺🇦🌻🇪🇺🌱 (@SimonDalling) September 23, 2022

Τα μέτρα στοχεύουν στην αποτροπή μιας ύφεσης που η Τράπεζα της Αγγλίας λέει ότι έχει ήδη ξεκινήσει και στην αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία έχει μείνει πίσω από άλλες χώρες της Ομάδας των Επτά. Οι οικονομολόγοι ανησυχούν ότι το πακέτο θα προκαλέσει νομισματική κρίση καθώς οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι το χρέος του Υπουργείου Οικονομικών θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Daily changes in 5yr fixed rate Gilt yields since 1993. Nothing in the LTCM, Global Financial Crisis, 9/11, Covid, QE compares to today. pic.twitter.com/CC1HR1NiYi — Toby Nangle (@toby_n) September 23, 2022

Μετά την ανακοίνωση των μέτρων σήμερα, οι traders τιμολογούν αύξηση επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας τον Νοέμβριο.

Επίσης ανακοίνωσε:

Μείωση του κύριου συντελεστή φόρου εισοδήματος για τους εργαζόμενους έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αφήνοντας τον βασικό συντελεστή στο 19% το 2023 και κατάργηση του ανώτατου συντελεστή φόρου 45%.

Κατάργηση αύξησης 1,25% στους φόρους της Εθνικής Ασφάλισης.

Τερματισμός προγραμματισμένης αύξησης του εταιρικού φόρου, αφήνοντας τον κύριο συντελεστή στο 19%.

Χαλάρωση χαρτοσήμου στις αγορές κατοικιών, μια απόφαση που οδήγησε υψηλότερα τις μετοχές των κατασκευαστών κατοικιών, ελαφρύνοντας το βάρος σε 200.000 αγοραστές ετησίως.

Στόχος για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου να αναπτυχθεί 2,5% ετησίως, ένα σημείο που δεν έχει επιτευχθεί για περισσότερο από μια δεκαετία.

Κατάργηση ανώτατου ορίου στις πληρωμές μπόνους των τραπεζιτών.

Δημιουργία νέων «επενδυτικών ζωνών» με πιο λίγους κανονισμούς για όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.

Ακύρωση προγραμματισμένης αύξησης των φόρων στο αλκοόλ.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Resolution Foundation, πολύ λίγα από τα μέτρα θα πάνε στα πιο φτωχά νοικοκυριά, καθώς το μεγαλύτερο μερίδιο της φοροελάφρυνσης (το 65%) πηγαίνει στις τσέπες του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού.

Περίπου το 45% της φοροελάφρυνσης πηγαίνει στο πλουσιότερο 5% του πληθυσμού, ενώ μόλις 12% αφορά τα πιο φτωχά νοικοκυριά.