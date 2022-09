Σερ Κιρ Στάρμερ: Ήρθε η ώρα των Εργατικών

«Μόνο οι Εργατικοί μπορούν να σώσουν το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έκαναν και σε σημαντικές στιγμές στο παρελθόν», είπε ο αρχηγός του κόμματος σερ Κιρ Στάρμερ στην κεντρική ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Κόμματος που διεξάγεται στο Λίβερπουλ.

Οι πολίτες, τόνισε, δεν πρέπει ποτέ να συγχωρήσουν τους Τόρις για την καταστροφή που προκαλούν στη βρετανική οικονομία. Και ο μόνος τρόπος να τερματιστεί η αναταραχή και να δημιουργηθεί μια «δικαιότερη, πιο πράσινη, πιο δυναμική» κοινωνία είναι αν κυβερνήσουν οι Εργατικοί, είπε στα μέλη του Κόμματος.

«Είναι η στιγμή των Εργατικών, όπως ήταν και στις εκλογικές νίκες το 1945, το 1964 και το 1997».

Στην ομιλία του που διήρκεσε μία ώρα, μεταδίδει το BBC, ο Στάρμερ είπε ότι η χώρα «δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο της βρετανικής οικονομίας. Για ποιο λόγο; Γκρέμισαν τη λίρα. Για ποιο λόγο; Υψηλότερα επιτόκια, υψηλότερος πληθωρισμός, υψηλότερος δανεισμός. Για ποιον;»

«Όχι για σας. Όχι για τους εργαζόμενους. Για τη φοροελάφρυνση του πλουσιότερου 1% της κοινωνίας μας. Μην ξεχνάς. Μη συγχωρείς».

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε σχέδια και για τη δημιουργία μιας δημόσιας εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εάν οι Εργατικοί κερδίσουν τις επόμενες εκλογές.

Η Great British Energy θα βασίζεται στο πρότυπο της γαλλικής EDF και άλλων ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Βρετανία, είπε. Θα έχει στόχο να εξασφαλίσει μια μαζική επέκταση της καθαρής ενέργειας, θα προσφέρει θέσεις εργασίας στη χώρα και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια.

Η Great British Energy θα δημιουργηθεί με δημόσιο χρήμα, αλλά θα λειτουργεί ανεξάρτητα και τυχόν κέρδη θα επανεπενδύονται, σύμφωνα με τους Εργατικούς. Θα κατασκευάσει νέα έργα αιολικής, κυματικής και ηλιακής ενέργειας, ούτως ώστε τελικά να καθιερωθεί ως «σημαντικός, αξιόπιστος παραγωγός σε μια ανταγωνιστική αγορά».

«Το Εργατικό Κόμμα θα διασφαλίσει ότι τα δημόσια χρήματα που ξοδεύουμε για την οικοδόμηση της βρετανικής βιομηχανίας θα ωθήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα τονώσουν την ανάπτυξη υπέρ του βρετανικού λαού», είπε ο Στάρμερ.

«Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μερίδιο στην πυρηνική μας βιομηχανία. Και πέντε εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία πληρώνουν τους λογαριασμούς τους σε μια εταιρεία ενέργειας που ανήκει στη Γαλλία».

Ο Στάρμερ, παράλληλα, αντιστάθηκε σε αιτήματα των συνδικάτων και πολλών αριστερών του κόμματός του να εθνικοποιηθεί η ενεργειακή βιομηχανία με στόχο να συγκρατηθεί η άνοδος των λογαριασμών, αντιπροτείνοντας την επέκταση της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη της.

Έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει η πρώτη μεγάλη οικονομία που έως το 2030 θα παράγει την ηλεκτρική της ενέργεια απολύτως χωρίς ορυκτά καύσιμα.

Ο ηγέτης των Εργατικών υποσχέθηκε επίσης σημαντικές επενδύσεις στο εθνικό σύστημα υγείας, ενώ έθεσε και τον στόχο να επιτευχθεί ποσοστό 70% στην ιδιοκτησία κατοικίας στη χώρα.

Εν τω μεταξύ, προβάδισμα ρεκόρ καταγράφει σε βρετανικές δημοσκοπήσεις το Εργατικό Κόμμα έναντι των Συντηρητικών της πρωθυπουργού Λιζ Τρας, μετά τη βουτιά της στερλίνας που ακολούθησε το δημοσιονομικό πακέτο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη Παρασκευή.

Περίπου το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ψήφιζε Εργατικούς, έναντι 28% που συγκέντρωσαν οι Τόρις, στη δημοσκόπηση της YouGov για την εφημερίδα Times. Το προβάδισμα 17 μονάδων είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ για τους Εργατικούς εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες που διενεργεί δημοσκοπήσεις η εταιρεία.

Following the 'mini-Budget', Labour's voting intention lead increases to the highest YouGov has ever recorded, at 17pts (fieldwork 23-25 Sep)



Con: 28% (-4 from 21-22 Sep)

Lab: 45% (+5)

Lib Dem: 9% (=)

Green: 7% (-1)

Reform UK: 3% (=)

SNP: 4% (-1) https://t.co/8EYdo2Uqjs pic.twitter.com/2DtBdy6GT8