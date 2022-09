Η πρόταση Κομισιόν για το όγδοο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Την πρόταση για το όγδοο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αφορμή τα «δημοψηφίσματα» τα οποία ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν αναγνωρίζει και θεωρεί περαιτέρω «κλιμάκωση» από την πλευρά της Μόσχας.

Το πακέτο δεσμευτικών κυρώσεων που εισηγείται περιλαμβάνει:

Από την πλευρά του, ο Ζ. Μπορέλ δήλωσε ότι διευρύνεται η λίστα προσώπων και εταιρικών οντοτήτων στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις (στη λίστα περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, πολιτικοί, ολιγάρχες). Στη λίστα περιλαμβάνονται άνθρωποι που οργάνωσαν τα δημοψηφίσματα και διοικούν περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Κυρώσεις θα επιβληθούν και σε κάποιους που διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» και σε αυτή την ομάδα δεν περιλαμβάνονται μόνο Ρώσοι, αλλά και πολίτες άλλων χωρών.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.



And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.



Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

