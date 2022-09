«Φωτιά» στα στεγαστικά επιτόκια στις ΗΠΑ

Τα στεγαστικά επιτόκια στις ΗΠΑ εκτινάχτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, επιδεινώνονοντας περαιτέρω τις συνθήκες στην ήδη πιεσμένη αμερικανική αγορά κατοικίας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το μέσο 30ετές σταθερό στεγαστικό επιτόκιο αυξήθηκε στο 6,7% από 6,27% την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Freddie Mac.

H άνοδος των στεγαστικών επιτοκίων ακολούθησε την άνοδο της απόδοσης του 1οετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου που σκαρφάλωσε πάνω από το 4% νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Τα στεγαστικά επιτόκια διολίσθησαν προσωρινά κάτω από το 5% στις αρχές Αυγούστου, αλλά έχουν πλέον αυξηθεί κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν τον Ιούλιο την πρώτη μηνιαία πτώση από το 2012.

