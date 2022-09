Δημοσκόπηση: Η Τραζ βύθισε τους Τόρις στο 21%

Δημοσκοπική κατάρρευση για τους Συντηρητικούς της Λιζ Τρας μετά τη βουτιά της λίρας και την παρέμβαση της Τράπεζας της Αγγλίας με τους Εργατικούς να έχουν αποκτήσει προβάδισμα 33 ποσοστιαίων μονάδων.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του YouGov για τους Times το ποσοστό των Τόρις έχει βουτήξει επτά ποσοστιαίες μονάδες κατά τις τέσσερις τελευταίες ημέρες και βρίσκεται στο 21%.

Κατά την ίδια περίοδο το ποσοστό των Εργατικών εκτοξεύτηκε 9 ποσοστιαίες μονάδες στο 54%.

Σύμφωνα με τους Times αυτό είναι το μεγαλύτερο δημοσκοπικό προβάδισμα που έχει καταγραφεί για οποιοδήποτε κόμμα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Το 17% όσων ψήφισαν Μπόρις Τζόνσον το 2019 δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν Εργατικούς. Μόλις το 37% όσων ψήφισαν τους Συντηρητικούς το 2019 απάντησαν ότι σχεδιάζουν να μείνουν πιστοί στο κόμμα.

