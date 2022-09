Τουλάχιστον 12 νεκρούς άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ιαν στη Φλόριντα

Η λέξη καταστροφή βρισκόταν στα χείλια όλων στη Φλόριντα των ΗΠΑ χθες, Πέμπτη, μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ίαν, ο οποίος άφησε πίσω του κατεστραμμένες πόλεις και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό νεκρών.

Αφού υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, ο Ίαν ενισχύθηκε και πάλι και πλέον θεωρείται κυκλώνας κατηγορίας 1 από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Χθες το βράδυ κατευθυνόταν προς τη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα και την Τζόρτζια.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Φλόριντα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται ολοένα και περισσότερες εικόνες που απεικονίζουν την καταστροφή: δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, βάρκες πεταμένες στην ξηρά, σπίτια κατεστραμμένα, δέντρα ξεριζωμένα.

«Θα μπορούσε να είναι ο φονικότερος κυκλώνας στην ιστορία της Φλόριντας», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, επισκεπτόμενος την έδρα της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

«Οι αριθμοί (…) δεν είναι ακόμη ξεκάθαροι, όμως λαμβάνουμε τις πρώτες πληροφορίες που κάνουν λόγο για ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλες», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, διαβεβαιώνοντας ότι επιθυμεί να μεταβεί το συντομότερο δυνατό στην πολιτεία αυτή των νότιων ΗΠΑ, αλλά και στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο επλήγη πρόσφατα από τον κυκλώνα Φιόνα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε χθες το βράδυ από το Φορτ Μάγερς, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις επισήμανε ότι αναμένει πως θα υπάρξει ένας αριθμός νεκρών λόγω του κυκλώνα.

Ωστόσο ακόμη δεν ήταν σε θέση να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό και δήλωσε ότι προτιμά να περιμένει μέχρι να επιβεβαιωθεί ο απολογισμός «τις επόμενες ημέρες».

«Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 700 διασώσεις και σίγουρα θα έχουν γίνει και άλλες», πρόσθεσε.

Packing 155 mph winds, Hurricane Ian is expected to bring serious damage to the coastline of southwest Florida on Wednesday.



As the storm moves away from the shore, it could cause an additional life-threatening hazard: inland flooding. https://t.co/wr9srDTAtG pic.twitter.com/f1BZJsIFEO