Βρετανία: Νεύρα στο συνέδριο των Τόρις για την οπισθοχώρηση στη μείωση φόρων

Συνήθως είναι μια μεγάλη γιορτή για το κόμμα, όμως οι Βρετανοί Συντηρητικοί που συγκεντρώθηκαν στο Μπέρμιγχαμ για το ετήσιο συνέδριό τους εμφανίστηκαν δυσαρεστημένοι, ανήσυχοι και μπερδεμένοι μετά την αναδίπλωση της κυβέρνησης για την αμφιλεγόμενη μείωση των φόρων.

Το συνέδριο αυτό είναι το πρώτο υπό την ηγεσία της Λιζ Τρας, η οποία δεν έχει συμπληρώσει ούτε έναν μήνα στην πρωθυπουργία και ήδη δέχτηκε ισχυρό πλήγμα. Στο συνεδριακό κέντρο «επικρατεί μεγάλη νευρικότητα, πρέπει να το παραδεχτούμε», είπε ο Γκρέιαμ Μπάρτζις, βουλευτής που εκλέγεται στη νότια Αγγλία.

Η Σάρα Σμιθ, η οποία εκλέγεται επίσης στη νότια Αγγλία και συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια στα συνέδρια του κόμματος, παρατηρεί ότι το κλίμα «δεν είναι και πολύ εύθυμο» αλλά «μάλλον υπάρχει νευρικότητα», σε σύγκριση με άλλες εποχές.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, η εντυπωσιακή αναδίπλωση του υπουργού Οικονομικών Κουάζι Κουάρτενγκ, που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι εγκαταλείπει το αρχικό σχέδιό του να καταργήσει τον υψηλό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, ένα μέτρο που είχε παρουσιαστεί στις 23 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του «μίνι προϋπολογισμού» και είχε δεχτεί πολλές επικρίσεις.

"What a day" — Hours after a dramatic U-turn on tax cuts, Chancellor Kwasi Kwarteng tells Tory conference "no more distractions, we have a plan and we need to get on and deliver it" https://t.co/ixO1VoCUxV pic.twitter.com/UtCQNygDXj