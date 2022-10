Τρεις νεκροί από την έκρηξη στην Κριμαία

Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί από την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας. Με δραματικά βίντεο, η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχεται ενώ δείχνουν «το φορτηγό που εξερράγη στη γέφυρα του Κερτς», οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ιδιοκτήτης του οχήματος και πιθανότατα και οδηγός είναι κάτοικος του Κρασνοντάρ, της νότιας Ρωσίας. «Το όχημα εξερράγη στη γέφυρα, με αποτέλεσμα επτά βαγόνια τρένου να τυλιχτούν στις φλόγες», μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία, ενώ πηγές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έκαναν λόγο για όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά.

Αν και δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης, η πρώτη επίσημη αντίδραση της Μόσχας ήταν από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, που υποστήριξε ότι «η καταστροφή πολιτικών υποδομών από το καθεστώς του Κιέβου αποτελεί απόδειξη της τρομοκρατικής φύσης του».

Η σιδηροδρομική κίνηση στη γέφυρα θα αποκατασταθεί σήμερα το βράδυ, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με το Reuters, από την έκρηξη κατέρρευσαν τμήματα του δρόμου που οδηγούσαν την κυκλοφορία προς μία κατεύθυνση, καταστρέφοντας μια κρίσιμη οδό ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Τη γέφυρα που αποτελεί τη μοναδική σύνδεση της Κριμαίας με τη Ρωσία και τη μεγαλύτερη σε μήκος γέφυρα στην Ευρώπη εγκαινίασε ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το 2018, οδηγώντας μάλιστα ο ίδιος ένα φορτηγό.

Με ανάρτησή του στο Twiiter ο εκπρόσωπος του προέδρου Ζελένσκι Μιχαϊλο Ποντόλιακ αναφέρει ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και πως ό,τι εκλάπη πρέπει να επιστραφεί.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP