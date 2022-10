Κρίσιμο πλήγμα για τη Ρωσία το χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας

Έκρηξη σε παγιδευμένο όχημα προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά στη γέφυρα της Κριμαίας, μια υποδομή καίριας σημασίας και σύμβολο της προσάρτησης της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, χωρίς να κατηγορεί άμεσα το Κίεβο.

Η γέφυρα, που κατασκευάστηκε με μεγάλο κόστος με εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για να συνδέσει την χερσόνησο που προσαρτήθηκε με το ρωσικό έδαφος, χρησιμεύει κυρίως για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού για τον ρωσικό στρατό που επιχειρεί στην Ουκρανία.

«Στις 06:07 ( τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Russian media show this moment of the alleged truck that (per Russian claims) exploded, at the time of its security checkup before it went on the bridge. Seems police glanced into it and didn't find anything interesting. pic.twitter.com/bzSZeRINo2