Αγώνας δρόμου για αποκατάσταση της γέφυρας στη Κριμαία

Η Ρωσία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στη μοναδική της γέφυρα προς την Κριμαία μετά από την τεράστια έκρηξη που κατέστρεψε τμήματα της το Σάββατο.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε τώρα εντολή στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της χώρας να επιβλέπει τον βασικό σύνδεσμο προς την κατεχόμενη χερσόνησο που αποτελεί σύμβολο της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία από την Ουκρανία το 2014.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εργασίες για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων θα ξεκινήσουν αμέσως. Οπως μεταδίδει το BBC ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας διέταξε να κατεδαφιστούν αμέσως τα κατεστραμμένα τμήματα της γέφυρας και είπε ότι οι δύτες άρχισαν να ερευνούν τις ζημιές κάτω από την ίσαλο γραμμή, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η γέφυρα είναι ζωτικής σημασίας για τη Ρωσία για τη μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού, πυρομαχικών και στρατευμάτων στη νότια Ουκρανία. Ωστόσο, οι νέες δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν το Σάββατο έδειξαν καπνό και φωτιά κοντά στα σημεία που κατέρρευσε τμήμα της γέφυρας.

#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C