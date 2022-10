Φόβοι για κρίση α λα 2008 στη Βρετανία

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποιεί ότι ορισμένα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλη πίεση για την αποπληρωμή στεγαστικών δανείων, όσο και στην οικονομική κρίση του 2008, εάν οι οικονομικές συνθήκες συνεχίσουν να είναι δύσκολες.

«Θα είναι δύσκολο για ορισμένα νοικοκυριά να διαχειριστούν τις προβλεπόμενες αυξήσεις στο κόστος των βασικών αγαθών παράλληλα με τα υψηλότερα επιτόκια», δήλωσε η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της κεντρικής τράπεζας στην τριμηνιαία έκθεσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη και μεταδίδει το Bloomberg.

The Bank of England has warned that if mortgage rates remain as high as they are now the number of households struggling to make payments will reach the same levels as in the global financial crisis in 2008.