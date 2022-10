Μεταξύ των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στον κόσμο η Deloitte

Ο Οργανισμός Great Place to Work® και το περιοδικό Fortune ανακήρυξαν την Deloitte ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα παγκοσμίως για το 2022, κατατάσσοντάς την στην 7η θέση της λίστας World’s Best Workplaces™.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της κατάκτησης από την Deloitte της 15ης θέσης της λίστας Best Workplaces in Europe™ 2022 και της 7ης θέσης στην αντίστοιχη για τα Best Workplaces in Latin America™ 2022, αλλά και σε άλλες 18 εθνικές λίστες Best Workplaces™, μεταξύ των οποίων και στην Best Workplaces™ Hellas 2022, όπου έχει κατακτήσει την 8η θέση.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Great Place to Work®, στη λίστα Fortune World's Best Workplaces™ διακρίθηκαν όσες εταιρείες δημιούργησαν εξαιρετικές εμπειρίες για τους εργαζομένους τους σε παγκόσμιο επίπεδο, έχτισαν σχέσεις υψηλής εμπιστοσύνης και ένα περιβάλλον εργασίας που διακρίνεται από δικαιοσύνη και ισότητα για όλους. Οι οργανισμοί της λίστας αντιπροσωπεύουν τις φωνές 14,8 εκατομμυρίων εργαζομένων παγκοσμίως. Οι απόψεις των επαγγελματιών της Deloitte από 35 χώρες συνέβαλαν στην κατάταξη της εταιρείας στην 7η θέση.

Εκτός από τις 18 εθνικές λίστες Best Workplaces™ στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Deloitte, σε χώρες όπως η Ολλανδία (7η), η Νιγηρία (3η), η Παραγουάη (2η), το Ηνωμένο Βασίλειο (14η), οι ΗΠΑ (24η) και το Βιετνάμ (8η), η εταιρεία συμπεριλήφθηκε επιπλέον σε 17 πρόσθετες λίστες ειδικών κατηγοριών, όπως: Best Workplaces™ for Women σε πέντε χώρες, Best Workplaces™ in Consulting & Professional Services σε τέσσερις χώρες, Best Workplaces™ for Working Parents, Best Workplaces™ for Millennials και Best Workplaces™ for Well-being. Αυτές οι διακρίσεις βασίζονται στα πρόσφατα επιτεύγματα της Deloitte στο Great Place to Work®, καθώς είχε καταταχθεί στην 22η θέση στα World’s Best Workplaces™ το 2020.

Στην αντίστοιχη εθνική λίστα, η Deloitte Ελλάδος είχε λάβει την 8η θέση ως καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, έπειτα από αξιολόγηση έρευνας σε εργαζομένους εταιρειών με ανώνυμα ερωτηματολόγια. Η ανάδειξη σε αυτή τη θέση είχε έρθει ως αναγνώριση από τους εργαζομένους του αδιαπραγμάτευτου σεβασμού της εταιρείας προς τους ανθρώπους της, της εφαρμογής πολιτικών και εργαλείων όπως, μεταξύ άλλων, η συνεχής εκπαίδευση, οι αμοιβές, οι παροχές (benefits), οι επιβραβεύσεις, τα προγράμματα ευεξίας, ενίσχυσης της ψυχικής υγείας, στήριξης της οικογένειας και οι ευκαιρίες ανάπτυξης και ανέλιξης.

Με αφορμή τη νέα διάκριση της Deloitte, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte Ελλάδος κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος δήλωσε: «Για την εταιρεία μας, η διάκριση αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας καθώς προέρχεται από τους ανθρώπους μας και επιβεβαιώνει τις ισχυρές και αληθινές σχέσεις που έχουμε χτίσει μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια. Σχέσεις που φροντίζουμε να ενδυναμώνουμε, να εμβαθύνουμε και να εξελίσσουμε καθημερινά. Στην Deloitte, οι αξίες μας είναι πολύ σημαντικές και κάτω από αυτές ενώνουμε τους ανθρώπους μας, επενδύουμε στις ικανότητές τους, και τους ενδυναμώνουμε ώστε να εξελίσσουν την καριέρα τους. Διαρκής στόχος μας είναι να δημιουργούμε ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον ενώ θέτουμε σε προτεραιότητα τον ανθρώπινο χαρακτήρα στην εργασία, πάντα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας αξίας για τους εργαζόμενούς μας, τους πελάτες μας και την κοινωνία. Συνεχίζουμε σε αυτόν τον δρόμο, με οδηγό τις ανάγκες και την επιτυχία των ανθρώπων μας».