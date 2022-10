H κούρσα για τη διαδοχή Τρας με το βλέμμα στον Τζόνσον

Το Συντηρητικό Κόμμα επιθυμεί απεγνωσμένα να τραβήξει μια γραμμή μετά την καταστροφική πρωθυπουργία της Λιζ Τρας, με μια γρήγορη αναμέτρηση ηγεσίας που στοχεύει να δώσει στον νικητή μια ευκαιρία να ανατρέψει ένα άνευ προηγουμένου έλλειμμα στις δημοσκοπήσεις.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σύμφωνα με τους κανόνες που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, το πολύ τρεις βουλευτές των Τόρις θα μπορούν να είναι υποψήφιοι. Ο επόμενος αρχηγός θα μπορούσε να αποφασιστεί μόλις τη Δευτέρα, επειδή μόλις το πεδίο μειωθεί στα δύο, ο υποψήφιος με τη λιγότερη υποστήριξη πιθανότατα θα αντιμετωπίσει συντριπτική πίεση να αποσυρθεί, αντί να δώσει στα μέλη του κόμματος βάσης -που επέλεξαν την Τρας την τελευταία φορά- τον τελευταίο λόγο.

Είναι μια αντανάκλαση του πόσο οι μάνατζερ του Συντηρητικού Κόμματος είναι απελπισμένοι για πραγματισμό, αντί για ιδεολογία. Ορισμένοι βουλευτές των Τόρις εκφράζουν δημόσια την ντροπή τους για το χάος που εξαπέλυσε η πρωθυπουργία της Τρας, η πιο σύντομη στη βρετανική ιστορία, η οποία πυροδότησε αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές και άφησε τους ανθρώπους να αγωνίζονται με υψηλότερο κόστος στεγαστικών δανείων.

Όμως, σε ένα κόμμα διχασμένο που καταρρέει, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ακόμη και τα καλύτερα σχέδια θα φέρουν έναν υποψήφιο που θα ενώνει.

Σε κάτι που θα ήταν μια εξαιρετική ανατροπή, οι υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον άρχισαν τις εκκλήσεις «Φέρτε πίσω τον Μπόρις», για να αντικαταστήσει τη διάδοχό του λίγους μήνες μετά την καθαίρεσή του.

Ακόμα κι αν δεν είναι υποψήφιος, οι υποστηρικτές του Τζόνσον θα μπορούσαν ακόμη να εκτροχιάσουν τις προοπτικές του πρώην υπουργού Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος ήταν δεύτερος στην κούρσα με την Τρας την τελευταία φορά και η φήμη του από τότε έχει ενισχυθεί από την επίγνωση των προειδοποιήσεών του για τις οικονομικές πολιτικές της. Ωστόσο πολλοί βουλευτές που είναι πιστοί στον Τζόνσον είναι εναντίον του καθώς τον κατηγορούν ότι πυροδότησε την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού τον Ιούλιο.

🚨NEW🚨



The public think Labour Leader Keir Starmer would be a better PM than any of the potential next Conservative Party leaders we polled



Boris Johnson and Rishi Sunak come closest 😅



Full tables (w/ other potential candidates) @OpiniumResearch soon 🤓#Peston pic.twitter.com/LCd46nLRVG