Ο Μασκ προειδοποιεί για παγκόσμια ύφεση ως το 2024

O ιδρυτής και CEO της Tesla Έλον Μασκ πιστεύει ότι η παγκόσμια οικονομική κάμψη μπορεί να διαρκέσει για ενάμισι ακόμα χρόνο.

Σε συνομιλία που είχε στο Twitter την Παρασκευή, ο Μασκ εκτίμησε ότι μια ύφεση μπορεί να συνεχιστεί έως την άνοιξη του 2024.

Το παγκόσμιο ΑΕΠ αναπτύχθηκε με 6% το 2021 αλλά η ανάπτυξή του αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 3,2% φέτος και στο 2,7% το 2023, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.



Ο Μασκ είναι ο τελευταίος μεγιστάνας που εκφράζει ανησυχίες για την κατάσταση της οικονομίας.





How long you think the recession will last