Πρόεδρος Κομισιόν: Τρομοκρατία οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές

«Οι Ουκρανοί μάς δείχνουν ότι έχουν ελπίδα και εμπιστοσύνη στο μέλλον και ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται γι' αυτό», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν από το βήμα συνεδρίου για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας στο Βερολίνο.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η επίθεση της Ρωσίας σε μη στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας είναι καθαρές πράξεις τρομοκρατίας. Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει την υποστήριξη που χρειάζεται.

Σημείωσε ότι η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα κοστίσει περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα απαιτηθεί δε ευρεία συμμαχία προκειμένου να πετύχει το εγχείρημα. «Κάθε ευρώ, κάθε δολάριο, κάθε γιεν και κάθε λίρα είναι επένδυση στην Ουκρανία, αλλά και επένδυση στις δημοκρατικές αξίες παγκοσμίως», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία σηματοδοτούν ένα νέο χαμηλό στον πόλεμο της Μόσχας. «Θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία για όσο χρειάζεται».

Ως «αποστολή της γενιάς μας» περιέγραψε την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με ένα «Σχέδιο Μάρσαλ του 21ου αιώνα».

Ο κ. Σολτς τόνισε ότι η διαδικασία ανοικοδόμησης θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια τόσο από τη Δύση όσο και από τους ίδιους τους Ουκρανούς και πρόσθεσε ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Επικαλούμενος την εμπειρία της Γερμανίας με την επανένωση, ο καγκελάριος επισήμανε ότι «δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς». Αντιθέτως, υπογράμμισε, «τώρα είναι η ώρα!», ενώ αναφέρθηκε και στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας, «μιας ανεπτυγμένης, σταθερής και ανθεκτικής Ουκρανίας». Η ανοικοδόμηση και ο εκσυγχρονισμός της χώρας θα αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία και για τις μελλοντικές γενιές της Ουκρανίας, πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες διαδικτυακά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον καγκελάριο Σολτς για τη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας του και, αναφερόμενος στη χθεσινή δήλωση του Όλαφ Σολτς, ότι οι επενδύσεις στην Ουκρανία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις σε ένα μελλοντικό κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε: «Ελπίζω αυτά τα λόγια να τα άκουσαν όλοι οι Ευρωπαίοι και οι αρμόδιοι της οικονομίας. Η ΕΕ και η Ουκρανία είναι ένα και αυτό δεν θα αλλάξει».

