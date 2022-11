Lockdown γύρω από το μεγαλύτερο εργοστάσιο iPhone στην Κίνα

Οι αρχές της Κίνας έθεσαν σήμερα σε lockdown την ζώνη γύρω από το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής iPhone παγκοσμίως, μετά τον εντοπισμό εστίας της covid-19.

Η οικονομική ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο Ζενγκζού, στην κεντρική Κίνα, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο το οποίο διαχειρίζεται η ταϊβανέζικη εταιρεία Foxconn, θα παραμείνει σε lockdown για επτά ημέρες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Στο εργοστάσιο, όπου εργάζονται περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι, εντοπίζονται από τα μέσα Οκτωβρίου κρούσματα της covid-19.

