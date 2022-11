Συνετρίβη στον Ειρηνικό Ωκεανό ο κινεζικός πύραυλος

Λήξη συναγερμού για τον κινεζικό πύραυλο Long March 5B, που έπεφτε ανεξέλεγκτος στη Γη. Τελικά έπεσε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σημειώνεται πως ο Ειρηνικός Ωκεανός ήταν μεταξύ των περιοχών της τροχιάς πτώσης του πυραύλου, σύμφωνα με την πρόβλεψη της υπηρεσίας Διαστημικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της ΕΕ.

#USSPACECOM can confirm a second atmospheric reentry correlated with the #PRC’s Long March 5B #CZ5B as it exited the #USSPACECOM Area of Responsibility over the Northeast Pacific Ocean region at 4:06am MDT/10:06 UTC on Nov. 4. https://t.co/keJdc1tmxi