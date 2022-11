Σε ουκρανικά χέρια η Χερσώνα, μπήκε στην πόλη ο στρατός

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα αργά το μεσημέρι ότι ουκρανικές μονάδες μπήκαν στη νότια πόλη Χερσώνα και προειδοποίησε όποιον Ρώσο στρατιώτη βρίσκεται ακόμα εκεί να παραδοθεί.

Σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε στα ρωσικά, η ουκρανική υπηρεσία τόνισε ότι η Χερσώνα επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο μετά την κατοχή της από τον Μάρτιο και απείλησε να «εξοντώσει» όποιον Ρώσο στρατιώτη προβάλει αντίσταση. «Έχετε μόνο μία ευκαιρία να αποφύγετε τον θάνατο - να παραδοθείτε αμέσως», ανέφερε η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η ανακοίνωση, η οποία είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται στη Χερσώνα, έδωσε εγγυήσεις για την ασφάλεια των Ρώσων στρατιωτών που θα παραδοθούν. Ανέφερε ότι Ρώσοι στρατιώτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη έχουν λάβει εντολή από τους διοικητές τους να φορέσουν πολιτικά ρούχα και να κρυφτούν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ολοκλήρωσε την αποχώρηση των στρατευμάτων του από τη Χερσώνα και υποχώρησε στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Ανέφερε ότι η Ρωσία δεν υπέστη καμία απώλεια προσωπικού ή εξοπλισμού κατά την αποχώρηση. Το υπουργείο δεν σχολίασε τους ισχυρισμούς Ουκρανών αξιωματούχων ότι τα ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα έλαβαν εντολή να φορέσουν πολιτικά ρούχα.

Δεν ήταν δυνατό για το Reuters να εκτιμήσει αν ή πόσοι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται ακόμη στην πόλη.

Πριν από λίγο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι «συνολικά, περισσότεροι από 30.000 Ρώσοι στρατιώτες και σχεδόν 5.000 μονάδες όπλων και στρατιωτικών οχημάτων έχουν αποσυρθεί» από τη δυτική όχθη του Δνείπερου.

More and more people are coming out in Kherson to welcome Ukrainian soldiers, now turning the entire streets in blue and yellow: pic.twitter.com/PWfk83Jfd3