Μαζική έξοδος εργαζομένων από το Twitter

Ο Έλον Μασκ έδωσε στους υπαλλήλους του Twitter ένα τελεσίγραφο: Είτε να δεσμευτούν στο νέο «σκληροπυρηνικό» εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας είτε να φύγουν. Πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι από ό,τι περίμενε αρνήθηκαν να δεσμευθούν, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο τη λειτουργία του Twitter, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τόσοι πολλοί υπάλληλοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν, ώστε δημιουργήθηκε σύγχυση σχετικά με το ποιοι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν ακόμα πρόσβαση στην εταιρεία. Το Twitter έκλεισε τα γραφεία του μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με ένα σημείωμα που είδε το Bloomberg. «Συνεχίστε να συμμορφώνεστε με την πολιτική της εταιρείας, αποφεύγοντας να συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Τύπο ή αλλού», προστίθεται στο σημείωμα.

Οι χρήστες του Twitter σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν διακοπές λειτουργίας του δικτύου, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com. Την ίδια ώρα, ο Ελον Μασκ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Twitter λέγοντας ότι η εταιρεία ξεπέρασε το υψηλό όλων των εποχών σε χρήση αργά την Πέμπτη.

And … we just hit another all-time high in Twitter usage lol