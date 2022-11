H Meta διαψεύδει δημοσίευμα για παραίτηση Ζούκερμπεργκ

O εκπρόσωπος της Meta Platforms, Άντι Στόουν, διέψευσε την Τρίτη δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο CEO, Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα παραιτηθεί από τη θέση του την επόμενη χρονιά.

Προηγουμένως, το The Leak είχε μεταδώσει ότι ο Ζούκερμπεργκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί το 2023, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

Το δημοσίευμα οδήγησε προς στιγμή τη μετοχή 1% υψηλότερα.

