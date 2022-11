Επίθεση Ελον Μασκ στην Apple για το Twitter

Ο Έλον Μασκ ισχυρίστηκε ότι η Apple περιορίζει τις διαφημίσεις της στο Twitter και απειλεί να απομακρύνει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από το App Store της.

Oπως μεταδίδουν οι Financial Times, σε ένα μπαράζ από 12 tweets και περισσότερα τη Δευτέρα που επικεντρώθηκαν στην Apple, ο Μασκ έγραψε ότι η Apple «ως επί το πλείστον σταμάτησε να διαφημίζεται στο Twitter», προσθέτοντας, «Μισούν την ελευθερία του λόγου στην Αμερική;».

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

Ο Μασκ πρόσθεσε σε άλλο tweet: «Η Apple έχει επίσης απειλήσει να αποκλείσει το Twitter από το App Store της, αλλά δεν μας λέει γιατί».

Εκμεταλλεύτηκε επίσης τις ανησυχίες των επικριτών της, οι οποίοι αναφέρουν ότι η εταιρεία δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες σχετικά με το γιατί ορισμένες εφαρμογές και περιεχόμενο έχουν αποκλειστεί από το App Store. Δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στα 119 εκατομμύρια ακολούθους του, ρωτώντας αν «η Apple πρέπει να δημοσιεύει όλες τις ενέργειες λογοκρισίας που έχει κάνει και επηρεάζουν τους πελάτες της» και σε άλλο tweet: «Ποιους άλλους έχει λογοκρίνει η Apple;».

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why