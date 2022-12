Απεργία στους σιδηροδρόμους τα Χριστούγεννα στη Βρετανία

Σε απεργία από τις 6 το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων έως τις 6 το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου ανακοίνωσαν ότι θα κατέλθουν οι εργαζόμενοι στους βρετανικούς σιδηροδρόμους.

Πρόκειται για απόφαση των μελών της μεγάλης συνδικαλιστικής ένωσης Σιδηροδρομικών, Θαλάσσιων και λοιπών Μεταφορών (RMT).

Η απεργία εκείνες τις ημέρες αποσκοπεί στο να ενταθεί η πίεση επί των σιδηροδρομικών εταιρειών να ανεβάσουν το ύψος των αυξήσεων προς τους υπαλλήλους τους εν μέσω πληθωρισμού που υπερβαίνει το 11%, μεταδίδει ο Σκάι.

Η ταλαιπωρία για τους επιβάτες θα αφορά κυρίως την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς ανήμερα τα Χριστούγεννα και την 26η διεξάγονται ελάχιστα δρομολόγια. Ωστόσο αυτό το διήμερο ήταν προγραμματισμένες εκτενείς εργασίες συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου που τώρα δε θα πραγματοποιηθούν.

Δύο ακόμα 48ωρες απεργίες από εργαζόμενους σε 14 μεγάλες σιδηροδρομικές εταιρείες επιβεβαιώθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο γενικός γραμματέας της RMT Μικ Λιντς σχολίασε ότι είναι ατυχές που τα μέλη «υποχρεώθηκαν» να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, δηλώνοντας ανοιχτός σε περαιτέρω συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ χαρακτήρισε «απίστευτα απογοητευτική» την απόφαση του συνδικάτου, ενώ κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση απεργίας ο Υφυπουργός Παιδείας Νικ Γκιμπ κατηγόρησε την RMT ότι «κρατά όμηρο» τη χώρα ζητώντας λύτρα.

Το θέμα των σιδηροδρομικών απεργιών θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης υπό τον Πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ακθώς ανησυχεί ο τομέας του τουρισμού με τους ξενοδόχους να αντιδρούν.

