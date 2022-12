To «Avatar» της Disney ξεκινά με κέρδη $400 εκατ. σε δύο μέρες!

Μόνο την ημέρα που έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες, χθες Πέμπτη, η νέα ταινία «Avatar: The Way of Water» της Walt Disney, μια από τις πιο ακριβές παραγωγές στην ιστορία του Χόλιγουντ, κέρδισε 17 εκατ. δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ.

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας απέφερε επιπλέον 50,4 εκατ. δολάρια στις διεθνείς αγορές τις πρώτες δύο μέρες προβολής της, ανέφερε η Disney την Παρασκευή, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Το νέο Avatar «στον δρόμο του νερού» αναμένεται να κερδίσει μεταξύ 145 και 179 εκατ. δολαρίων στους κινηματογράφους των ΗΠΑ και του Καναδά μέχρι την Κυριακή, και εκατοντάδες εκατομμύρια περισσότερα παγκοσμίως, σύμφωνα με το Boxoffice Pro. Έτσι θα αναδειχθεί σε μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες της χρονιάς, δίνοντας απαραίτητη ανάσα στους κινηματογράφους, που αγωνίζονται να βρουν ρυθμό μετά την πανδημία - στις ΗΠΑ, διεθνώς, και φυσικά στην Ελλάδα.

Για το Σαββατοκύριακο η Disney προβλέπει κέρδη 150 εκατ. δολάρια εντός ΗΠΑ και 250 εκατ. δολάρια εκτός ΗΠΑ.

Πρόκειται για τη συνέχεια του Avatar του 2009, ταινία με εισπράξεις ρεκόρ όλων των εποχών, που άγγιξαν τα 2,92 δισ. δολάρια. Το κόστος παραγωγής του σίκουελ ξεπέρασε τα 350 εκατ. δολάρια. Το συνολικό σχέδιο της Disney περιλαμβάνει πέντε ταινίες, που θα κυκλοφορήσουν μέχρι το 2028.

Σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον και με πρωταγωνίστριες τις Κέιτ Γουίνσλετ και Σιγκούρνι Γουίβερ, η ταινία κάνει ταυτόχρονη πρεμιέρα σε πάνω από 200 χώρες και 52.000 οθόνες όλου του κόσμου. Παράλληλα, επανακυκλοφορεί και η πρωτότυπη ταινία, η οποία άφησε εποχή με τα εκθαμβωτικά ειδικά εφέ του τρισδιάστατου κινηματογράφου.

Η υπόθεση διαδραματίζεται στον πλανήτη Πανδώρα και ζωντανεύει την απειλή που αντιμετωπίζει η ιθαγενής εξωγήινη ανθρωποειδής φυλή εξαιτίας του αποικισμού των γήινων.