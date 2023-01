Κρεμάει παπούτσια ο Γκάρεθ Μπέιλ σε ηλικία 33 ετών

Μεγάλη έκπληξη από τον Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος σε ηλικία 33 ετών ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών του στα social media ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο, τόσο σε επίπεδο συλλόγων-αγωνίζεται στους Λος Άντζελες- όσο και από την εθνική Ουαλίας.

Ο Μπέιλ συμμετείχε με την εθνική Ουαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η απρόσμενη είδηση, έχει προκαλέσει «χιονοστιβάδα» αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Ουαλό που έγραψε ιστορία τόσο στη χώρα του όσο και στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον σύλλογο στον οποίο κέρδισε τους περισσότερους από τους τίτλους του.

Η επίσημη ανακοίνωση για την απόσυρσή του

«Μετά από προσεκτική σκέψη, ανακοινώνω την άμεση απόσυρσή μου από το σύλλογο και το διεθνές ποδόσφαιρο. Αισθάνομαι απίστευτα τυχερός που πραγματοποίησα το όνειρό μου να παίξω το άθλημα που αγαπώ. Μου χάρισε πραγματικά μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Υπήρξα 17 σεζόν στο υψηλότερο επίπεδο, που θα είναι αδύνατο να επαναλάβω, ανεξάρτητα από το τι μου επιφυλάσσει το επόμενο κεφάλαιο.

Από την πρώτη μου συμμετοχή στη Σαουθάμπτον μέχρι την τελευταία μου με τους LAFC (σ.σ: Λος Άντζελες) και όλες τις ενδιάμεσες, έχω διαμορφώσει μια καριέρα σε επίπεδο συλλόγων για την οποία νιώθω τεράστια υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη. Το να παίξω και να είμαι αρχηγός της χώρας μου 111 φορές ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Το να δείξω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εκείνους που έπαιξαν τον ρόλο τους σε αυτό το ταξίδι είναι αδύνατο. Είμαι υπόχρεος σε τόσους πολλούς ανθρώπους που βοήθησαν να αλλάξω τη ζωή μου και να διαμορφώσω την καριέρα μου με τρόπους που δεν μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ όταν ξεκίνησα στα 9 μου.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συλλόγους μου: Σαουθάμπτον, Τότεναμ, Ρεάλ Μαδρίτης και τέλος LAFC. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές μου, το προσωπικό, τους συμπαίκτες μου, όλους τους οπαδούς, τους μάνταζέρ μου, τους απίστευτους φίλους και την οικογένειά μου. Ο αντίκτυπος που είχαν είναι ανυπολόγιστος.

Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου και την αδερφή μου, χωρίς την αφοσίωσή τους εκείνες τις πρώτες μέρες, χωρίς τόσο ισχυρά θεμέλια, δεν θα έγραφα αυτήν τη δήλωση αυτή τη στιγμή, οπότε σας ευχαριστώ που με βάλατε σε αυτό το μονοπάτι και για την άνευ όρων υποστήριξή σας.

Θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα και τα παιδιά μου, η αγάπη και η υποστήριξή τους με στήριξαν. Ήταν δίπλα μου σε όλα τα σκαμπανεβάσματα, κρατώντας με προσγειωμένο στην πορεία.

Τώρα περνάω στο επόμενο στάδιο της ζωής μου. Είναι μια εποχή αλλαγής και μετάβασης, μια ευκαιρία για μια νέα περιπέτεια».

Η ανακοίνωση του αποχαιρετισμού του στην Ουαλία

«Η απόφασή μου να αποσυρθώ από το διεθνές ποδόσφαιρο ήταν μακράν η πιο δύσκολη της καριέρας μου.

Πώς μπορώ να περιγράψω τι σημαίνει για μένα να είμαι μέλος αυτής της χώρας και της ομάδας; Πώς μπορώ να εκφράσω τον αντίκτυπο που είχε στη ζωή μου; Πώς μπορώ να εκφράσω με λόγια αυτό που ένιωσα, κάθε φορά που φοράω αυτό τη φανέλα της Ουαλίας;

Η απάντησή μου είναι ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα από αυτά τα πράγματα δίκαια, απλά με λόγια. Ξέρω όμως ότι κάθε άτομο που ασχολείται με το ουαλικό ποδόσφαιρο αισθάνεται τη μαγεία και επηρεάζεται με τόσο δυνατό και μοναδικό τρόπο, οπότε ξέρω ότι αισθάνεστε αυτό που νιώθω εγώ, χωρίς να χρησιμοποιείτε λέξεις.

Το ταξίδι μου στη διεθνή σκηνή δεν άλλαξε μόνο τη ζωή μου αλλά και αυτό που είμαι. Η τύχη να είμαι Ουαλός και να επιλέχθηκα για να παίξω και ο αρχηγός της Ουαλίας μου έδωσε κάτι ασύγκριτο με οτιδήποτε έχω ζήσει. Είμαι ταπεινός και αισθάνομαι τιμή μου που μπόρεσα να παίξω έναν ρόλο στην ιστορία αυτής της απίστευτης χώρας, που ένιωσα την υποστήριξη και το πάθος του κόκκινου τοίχου και που ήμασταν μαζί σε απροσδόκητα και εκπληκτικά μέρη.

Μοιράστηκα τα αποδυτήρια με συμπαίκτες που έγιναν αδέρφια και όλο το επιτελείο που έγινε οικογένεια, έπαιξα για τους πιο απίστευτους προπονητές και ένιωσα την αθάνατη υποστήριξη και αγάπη των πιο αφοσιωμένων οπαδών στον κόσμο. Ευχαριστώ τον καθένα από εσάς που ήσασταν σε αυτό το ταξίδι μαζί μου.

Προς το παρόν λοιπόν κάνω ένα βήμα πίσω, αλλά δεν απομακρύνομαι από την ομάδα που ζει μέσα μου και διατρέχει τις φλέβες μου. Άλλωστε, ο δράκος στο πουκάμισό μου είναι το μόνο που χρειάζομαι».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ