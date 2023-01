Νταβός εν μέσω περίπλοκης γεωπολιτικής συγκυρίας

Οι παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές ελίτ συναντώνται στην επόμενη εβδομάδα στο Νταβός με την διατυπωμένη φιλοδοξία της «συνεργασίας σε έναν κατακερματισμένο κόσμο», ανάμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία, την κλιματική απορρύθμιση και την παγκοσμιοποίηση σε κατάσταση υπαρξιακής κρίσης.

Αυτήν την χρονιά, η διάσκεψη που οργανώνεται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο θέρετρο των ελβετικών Αλπεων «διεξάγεται στην πιο περίπλοκη γεωπολιτική και γεωοικονομική συγκυρία εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο πρόεδρος του Φόρουμ Borge Brende σε συνέντευξη Τύπου.

Η πανδημία της Covid, οι εμπορικές συγκρούσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνέβαλαν τα τελευταία χρόνια στον πολλαπλασιασμό των γεωπολιτικών ρηγμάτων και τροφοδοτούν πολιτικές προστατευτισμού.

«Η μία από τις βασικές αιτίες αυτού του κατακερματισμού είναι η έλλειψη συνεργασίας» και μεταφράζεται σε «πολιτικές κοντόφθαλμες και εγωιστικές», δήλωσε ο ιδρυτής του φόρουμ Κλάους Σβαμπ, καταγγέλλοντας «έναν φαύλο κύκλο».

Σε σημείο μάλιστα που ορισμένοι αναρωτιούνται για το μέλλον της παγκοσμιοποίησης, που εδώ και μισό αιώνα βρίσκεται στο κέντρο της φιλοσοφίας που υπερασπίζεται το Νταβός.

Για κάποιο διάστημα υπήρξε «ελπίδα επιστροφής στην παλιά κανονικότητα που αντιπροσώπευε αυτό το είδος του παγκοσμιοποιημένου κόσμου», δήλωσε στο AFP η Κάρεν Χάρις, εταίρος και οικονομολόγος της εταιρείας συμβούλων Bain & Company. «Πιστεύω ότι σήμερα υπάρχει η παραδοχή ότι αυτήν η εποχή τελειώνει», ακόμη και αν θα παραμείνουν οι συνεργασίες «γύρω από μία μικρότερη σειρά θεμάτων».

«Ακόμη και το Κλίμα εξελίσσεται σε μία περισσότερο απομονωτιστική μάχη», σημειώνει αναφερόμενη στην αμερικανική Inflation Reduction Act (IRA), που προβλέπει γενναιόδωρες επιδοτήσεις για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των φόρων άνθρακα στα σύνορα που θα εφαρμοσθούν στην Ευρώπη.

Ενας χρόνος πολέμου

Εναν περίπου χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η σύρραξη και οι επιπτώσεις της στις παγκόσμιες ενεργειακές και αμυντικές πολιτικές θα καταλάβουν μεγάλο μέρος των συζητήσεων στο Νταβός.

Αν οι Ρώσοι απουσιάζουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται στην Ελβετία και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρέμβει εξ αποστάσεως στις εργασίες.

Θα είναι μία ευκαιρία για το Κίεβο να απευθυνθεί σε εκατοντάδες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σε 600 διευθυντές εταιρειών, σε πλήθος μέσων ενημέρωσης και σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών: μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητές, ακόμη και σε σταρ όπως ο ηθοποιός Ιντρίς Ελμπα ή η σοπράνο Ρενέ Φλέμινγκ.

Το Κλίμα αποτελεί άλλο ένα θέμα κλειδί, καθώς οι διοργανωτές φιλοδοξούν οι συνομιλίες να συμβάλουν στην προετοιμασία της επόμενης σειράς διεθνών συζητήσεων στο πλαίσιο της COP28, που θα διεξαχθεί στο τέλος τους έτους στα Ηνωμένα Αραβική Εμιράτα.

Ακτιβιστές επιδιώκουν από την πλευρά τους να χρησιμοποιήσουν την διάσκεψη για να υπενθυμίσουν στις πλούσιες χώρες και στους ενεργειακούς ομίλους την ανάγκη χρηματοδότησης της ενεργειακής μετάβασης των αναπτυσσομένων χωρών και της καταβολής αποζημιώσεων για τις φυσικές καταστροφές που συνοδεύουν την απορρύθμιση του Κλίματος.

Η Ελβετική Σοσιαλιστική Νεολαία καλεί επίσης σε διαδηλώσεις την Κυριακή στο Νταβός «υπέρ της επιβολής φόρου στους πλούσιους για το Κλίμα και της διαγραφής του χρέους» των χωρών του Νότου.

Οπως κάθε χρόνο, η σημαντικότερη δραστηριότητα στο Νταβός εντοπίζεται στους διαδρόμους, καθώς διευθυντές επιχειρήσεων, επενδυτές και πολιτικοί εκμεταλλεύονται το γεγονός της συνύπαρξης σε έναν και νομαδικό χώρο για να συζητήσουν στα περιθώρια των επίσημων εργασιών.

«Μέσα σε τέσσερις ημέρες, σε μία ιδιωτική σουίτα, μπορούν να κάνουν περισσότερες δουλειές από ό,τι σε μήνες πτήσεων ανά τον κόσμο», λέει ο αμερικανός δημοσιογράφος Πίτερ Σ. Γκούντμαν, συγγραφέας του βιβλίου που κυκλοφόρησε πέρυσι με τίτλο «Davos Man: How the Billionaires Devoured the World» («Ο Ανθρωπος του Νταβός: πώς οι δισεκατομμυριούχοι καταβρόχθισαν τον κόσμο».

Κατά την άποψή του, η σημαντικότερη συμβολή που θα μπορούσε να έχει το Νταβός θα ήταν να δώσει ώθηση για μία μεταρρύθμιση της παγκόσμιας φορολογίας για τον περιορισμό των ανισοτήτων.

Η Κάρεν Χάρις ελπίζει επίσης ότι στο Νταβός θα γίνουν «ειλικρινείς συζητήσεις» για το τι θα σημαίνουν οι εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη ή την Κίνα, αλλά επίσης «για τις αναδυόμενες αγορές, που τόσο συχνά είναι οι χαμένοι των οικονομικών εξελίξεων».

