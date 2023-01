Σολτς: Κατηγορηματικό «όχι» στην αποστολή πολεμικών αεροσκαφών στην Ουκρανία

Η Γερμανία έλαβε τελικά τη δύσκολη απόφαση για αποστολή βαρέων αρμάτων μάχης Leopard στην Ουκρανία, σημειώνοντας άλλη μια ιστορική στροφή στην πολιτική ασφάλειας δεκαετιών. Η Γερμανία ήταν συνεπής στη δέσμευσή της να επιδείξει αλληλεγγύη στηρίζοντας την Ουκρανία απέναντι στον «ιμπεριαλιστικό πόλεμο του Πούτιν», επανέλαβε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς μιλώντας στο δίκτυο ZDF.

Για τον καγκελάριο, «η Ρωσία πρέπει να αποτύχει στον στόχο της να υποτάξει την Ουκρανία», η οποία πρέπει να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Ωστόσο, «σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε έναν πόλεμο Ρωσίας και ΝΑΤΟ και γι' αυτό θα κάνουμε τα πάντα», τόνισε για άλλη μια φορά απορρίπτοντας κατηγορηματικά, όπως και χθες από το βήμα του κοινοβουλίου, την αποστολή πολεμικών αεροσκαφών και πεζικού στην Ουκρανία.

Η απάντηση αυτή έρχεται μάλιστα την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ευχαριστεί τη Γερμανία για την απόφαση να στείλει Leopard στην Ουκρανία, ζητά όμως παράλληλα από τους δυτικούς συμμάχους να στείλουν στην Ουκρανία επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. «Όσο περισσότερη υποστήριξη λάβουν οι Ουκρανοί ήρωές μας στο μέτωπο, τόσο πιο γρήγορα θα τερματιστεί η ρωσική επιθετικότητα», αναφέρει στο μήνυμά του.

Και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας και πρώην πρέσβης της χώρας στο Βερολίνο Αντρέι Μέλνικ αναφωνεί «Αλληλούια!» μέσω Τwitter για την αποστολή βαρέων αρμάτων, καλώντας τη Δύση να συστήσει από δω και πέρα μια «δυνατή συμμαχία» με μαχητικά αεροσκάφη όπως F-16 και F-35 υπέρ της Ουκρανίας.

Hallelujah! Jesus Christ! And now, dear allies, let‘s establish a powerful

fighter

jet

coalition

for Ukraine

with F-16 & F-35, Eurofighter & Tornado, Rafale & Gripen jets & everything you can deliver to save Ukraine💪 pic.twitter.com/QqJRivDvmi