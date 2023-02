Σάλος με «κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας» πάνω από τις ΗΠΑ

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως παρακολουθεί κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, που πετά σε μεγάλο ύψος πάνω από την επικράτεια των ΗΠΑ, περνώντας από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διαβεβαιώνοντας πως δεν εγείρει κάποια «απειλή».

Το συμβάν, αντάξιο κινηματογραφικής ταινίας κατασκοπείας, ανακοινώθηκε λίγα 24ωρα προτού ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ταξιδέψει στην Κίνα, μέγα ανταγωνιστή της Ουάσιγκτον, για να σταθεροποιήσει την ολοένα πιο τεταμένη διμερή σχέση.

Κατά διαταγή του προέδρου Τζο Μπάιντεν, το Πεντάγωνο εξέτασε το ενδεχόμενο να καταρρίψει το μπαλόνι. Αποφασίστηκε να μη δοθεί πράσινο φως σε μαχητικά F-22, λόγω του δυνητικού κινδύνου για ανθρώπους στο έδαφος από τα συντρίμμια, εξήγησε ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία για το γεγονός πως το μπαλόνι ανήκει στην Κίνα», διευκρίνισε.

HAPPENING NOW: Photo shows the massive Chinese spy balloon over Montana. U.S. military is tracking the balloon. pic.twitter.com/RS52mQE9Og

«Λαμβάνουμε μέτρα για να προστατευθούμε από τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών», συνέχισε, επιμένοντας πως είναι μάλλον «περιορισμένη» η «προστιθέμενη αξία» ως προς τη συλλογή πληροφοριών από το μπαλόνι «αρκετά μεγάλων» διαστάσεων.

«Θεωρήσαμε πως είναι αρκετά μεγάλο και ότι τα συντρίμμια θα προκαλούσαν ζημιές» εάν καταρριπτόταν πάνω από κατοικημένη περιοχή, σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ ξεκαθάρισε ότι η διοίκηση αεροδιαστημικής άμυνας των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD) παρακολουθεί στενά την τροχιά του.

«Το μπαλόνι πετάει αυτή τη στιγμή σε ύψος πολύ πάνω από τα εμπορικά αεροσκάφη. Δεν εγείρει καμία στρατιωτική ή άλλη απειλή για τους ανθρώπους στο έδαφος», καθησύχασε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Ξεκάθαρα το μπαλόνι έχει σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και η τρέχουσα πορεία του το οδηγεί πάνω από ευαίσθητες τοποθεσίες», ιδίως αεροπορικές βάσεις και σιλό πυρηνικών πυραύλων, ανέφερε το υψηλόβαθμο στέλεχος του Πενταγώνου, ιδίως στην πολιτεία Μοντάνα (βορειοδυτικά).

Το μπαλόνι εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ «πριν από ημέρες», πάντως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών το είχαν θέσει υπό παρακολούθηση πολύ πριν, κατά την ίδια πηγή, που πρόσθεσε πως δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται τέτοιο.

🚨#BREAKING: Chinese surveillance balloon forecasted travel map track⁰

📌#UnitedStates | #USA



Officials are currently tracking a Chinese surveillance balloon that is currently flying through the U.S. and moving southeast and is expected to be over somewhere SE Missouri tomorrow pic.twitter.com/aVBtlZnn7f