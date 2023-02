Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία - Δεκάδες οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία

Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της σεισμικής δόνησης 7,8 βαθμών που έπληξε τη νότια Τουρκία, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πόλη Γκαζιάντεπ, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS). Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· στις 03:17 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 17,9 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Κατά την εκτίμηση της AFAD, της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών. Το γερμανικό κέντρο γεωλογικής έρευνας (GFZ) υπολόγισε από τη δική του πλευρά πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών.

BREAKING: First footage is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey. #Turkey #Earthquake pic.twitter.com/5nJL41NFhO

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας επαρχιών Οσμάνιγε (νότια) έκανε λόγο για δέκα νεκρούς στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV . Ο κυβερνήτης της πόλης Μαλάτεια, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, δήλωσε πως 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν 420 τραυματίστηκαν και έχουν καταρρεύσει 140 κτίρια από τον σεισμό. Στο Ντιγιάρπακιρ ο κυβερνήτης της πόλης κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς, 79 τραυματίες και έξι κατεστραμμένα κτίρια. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση 16 κτιρίων στην πόλη Σανλιουρφα, 200 χλμ ανατολικά του επίκεντρου, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Σαλί Αϊχάν, όπως μεταδίδει το Haberturk, ενώ στα Άδανα έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ζεϊντάν Καραλάρ.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, δήλωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να δεχθεί διεθνή βοήθεια ως αντίδραση στον σεισμό.

Στη Συρία, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ως αποτέλεσμα του σεισμού στην Τουρκία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 42 άτομα και τραυματίστηκαν περισσότερα από 200 στο Χαλέπι, τη Χαμά και τη Λατάκια, ενώ η υπηρεσία πολιτικής προστασίας με ανάρτηση στο Twitter κάνει λόγο για δεκάδες θύματα και ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια στα βορειοδυτικά της χώρας λόγω κατάρρευσης κτιρίων από τον σεισμό.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria



At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k