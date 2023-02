ΙΑΤΑ: Στο 68,5% των προ Covid επιπέδων ανέκαμψαν τα αεροπορικά ταξίδια το 2022

Περίοδο αισιοδοξίας διάγει ο ταξιδιωτικός τομέας, καθώς η παγκόσμια αεροπορική κίνηση ανέκαμψε πέρυσι καλύπτοντας πάνω από τα δύο τρίτα των επιπέδων που είχε αγγίξει πριν από την Covid.

Η παγκόσμια αεροπορική κίνηση το 2022 έφτασε το 68,5% των επιπέδων πριν από την πανδημία και ήταν 64,4% υψηλότερη από το 2021, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών IATA.

Με την πρόσφατη επαναλειτουργία της Κίνας, εκτιμάται ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί.

Ο Willie Walsh, γενικός διευθυντής της IATA, επέκρινε ορισμένες χώρες για την επανεισαγωγή των τεστ σε ταξιδιώτες που φτάνουν από την Κίνα, μετά τον τερματισμό των περιορισμών Covid στην ασιατική χώρα και την αναζωπύρωση των λοιμώξεων, γράφει ο Guardian.

Ο κλάδος άφησε το 2022 σε πολύ πιο ισχυρή κατάσταση σε σύγκριση με την έναρξη του έτους, καθώς κατά τη διάρκειά του οι περισσότερες κυβερνήσεις ήραν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λίγο ως πολύ εξαιτίας της πανδημίας και, ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι επωφελήθηκαν από την αποκατάσταση της ελευθερίας στα ταξίδια.

