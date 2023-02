Πάνω από 21.500 νεκροί σε Τουρκία-Συρία, οργή για Ερντογάν

Εκατοντάδες χιλιάδες άστεγοι σε Τουρκία και Συρία βρίσκονται αντιμέτωποι με το δριμύ ψύχος, την πείνα και την απελπισία, μετά τους σεισμούς, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν επιζώντες από τα χαλάσματα κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

Σε Τουρκία και Συρία ξεπέρασαν τις 21.500 οι νεκροί από τον σεισμό της Δευτέρας ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 78.000 και αυξάνονται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στην Τουρκία ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε τουλάχιστον 18.342 και των τραυματιών σε 72.879, ενώ στη Συρία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 3.377 άνθρωποι και οι τραυματίες ανέρχονται σε 5.245.

Two earthquakes, centered in Kahramanmaras, hit southern Türkiye



Search and rescue efforts continues in Hatay, one of the worst hit among 10 provinces



Described as the "disaster of the century" quakes caused great destruction, were photographed from air https://t.co/HqU62FsL4b pic.twitter.com/gUzIijbDUk