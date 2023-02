Μικρή άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην ευρωζώνη τον Φεβρουάριο

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη σημείωσε οριακή άνοδο τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην ευρωζώνη αυξήθηκε στις -19 μονάδες από -20,9 μονάδες τον Ιανουάριο.

Για το σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 1,5 μονάδων στις -20,6 μονάδες.





