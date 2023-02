Εκτίναξη 108% για τα κέρδη της HSBC το τέταρτο τρίμηνο 2022

Κέρδη τέταρτου τριμήνου 2022 που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών ανακοίνωσε η HSBC.

Οπως μεταδίδει το CNBC, τα κέρδη προ φόρων της τράπεζας για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο ήταν 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, 108% υψηλότερα από τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο και καλύτερα από τα 4,97 δισεκατομμύρια δολάρια που αναμένονταν στις εκτιμήσεις της τράπεζας. Η HSBC είπε ότι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου αντικατοπτρίζουν την ισχυρή αύξηση των εσόδων και τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα.

Για ολόκληρο το έτος, τα έσοδα ήταν 51,73 δισεκατομμύρια δολάρια, από 49,55 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Τα κέρδη προ φόρων της τράπεζας για το 2022 μειώθηκαν στα 17,53 δισεκατομμύρια δολάρια από 18,91 δισεκατομμύρια δολάρια έναν χρόνο πριν. Είπε ότι τα κέρδη προ φόρων του 2022 περιελάμβαναν απομείωση αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω της προγραμματισμένης πώλησης της λιανικής τραπεζικής δραστηριότητάς στη Γαλλία.

Η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης από άποψη ενεργητικού, δήλωσε ότι τα υψηλότερα επιτόκια υποστηρίζουν την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην επίτευξη του στόχου της για απόδοση τουλάχιστον 12% των ιδίων κεφαλαίων το 2023.

Και ειδικό μέρισμα

Η HSBC θα εξετάσει το ενδεχόμενο ειδικής πληρωμής μετά την πώληση της καναδικής μονάδας της, εν μέσω διαμάχης με τον βασικό μέτοχο Ping An Insurance Group Co of China.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, καθώς τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η HSBC είπε ότι ενδέχεται να καταβάλει ειδικό μέρισμα $0,21 το επόμενο έτος.

Η τράπεζα ανακοίνωσε την πώληση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων της HSBC Canada τον Νοέμβριο, καθώς προσπαθεί να πείσει τους επενδυτές για το σχέδιό της να επικεντρωθεί εκ νέου στην Ασία.