Πονταρίσματα ότι η Fed θα πατήσει -αναγκαστικό- φρένο στα επιτόκια

Οι επενδυτές στρέφονται σε πιο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, κυρίως σε κρατικά ομόλογα και χρυσό, ενώ ξεφορτώνονται τραπεζικές μετοχές στον αντίκτυπο της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank (SVP), μεταδίδει το Bloomberg.

Οι αποδόσεις του διετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ υποχώρησαν έως και 51 μονάδες βάσης, σε λιγότερο από 4,08%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη τριήμερη πτώση από τη Μαύρη Δευτέρα του Οκτωβρίου 1987, καθώς οι traders στοιχηματίζουν ότι η κατάρρευση της SVB και δύο άλλων τραπεζών θα αναγκάσουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) να σταματήσει της αυξήσεις επιτοκίων. Η απόδοση του 10ετούς διολίσθησε κατά 26 μονάδες βάσης, πέφτοντας σε χαμηλό έξι εβδομάδων, ενώ το δολάριο υποχώρησε περαιτέρω.

Η αναταραχή έχει αλλάξει τις προσδοκίες των αγορών απέναντι στην πολιτική που θα ακολουθήσει η Fed. Με βάση τα swaps, υπάρχουν λιγότερες από τις μισές πιθανότητες να υπάρξει νέα αύξηση επιτοκίων στο ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας σ' αυτό τον κύκλο. Οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs δήλωσαν επίσης ότι, μετά την κατάρρευση της SVB, δεν αναμένουν αλλαγή στα επιτόκια. Μετά την ομιλία του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ στους βουλευτές την προηγούμενη Τρίτη, πολλοί ανέμεναν αύξηση έως και 50 μονάδες βάσης.

«Η κατάρρευση της SVB θέτει την εστίαση της Fed στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», δήλωσε η Marija Veitmane, επικεφαλής αναλύτρια της State Street Global Markets. «Η Fed βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς πρέπει αφενός να συνεχίσει στον δρόμο της για να σταματήσει τον πληθωρισμό και αφετέρου να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Φαίνεται σαν κατάσταση lose-lose για τη Fed και την αγορά».

Τα futures του S&P 500, εξάλλου, σημείωσαν πτώση 1%, αντιστρέφοντας το προηγούμενο ράλι. Η First Republic Bank σημείωσε πτώση πάνω από 60% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την κατάσταση των περιφερειακών αμερικανικών τραπεζών. Από τις μεγάλες τράπεζες, η Bank of America και η US Bancorp υποχωρούσαν περίπου 4% η καθεμία, η Wells Fargo έχασε πάνω από 3% και η Citigroup διολίσθησε πάνω από 2%.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν είπε ότι θα προστατευτούν «όλοι οι καταθέτες» της SVB. Οι κυβερνητικές ενέργειες θα περιλαμβάνουν επίσης ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού, αρκετά ευρύ ώστε να προστατεύσει τις ανασφάλιστες καταθέσεις στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους της Fed. Ωστόσο, το ξαφνικό κλείσιμο της νεοϋορκέζικης Signature Bank από τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές την Κυριακή υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι μετοχές στην Ευρώπη σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από τα μέσα Δεκεμβρίου, με τις τράπεζες και πάλι να οδηγούν την αρνητική κούρσα. Η Commerzbank και η Credit Suisse σημείωσαν πτώση άνω του 10%. Η HSBC υποχώρησε περισσότερο από 2% μετά την αγορά της βρετανικής μονάδας της SVB έναντι 1 στερλίνας. Η απόδοση του διετούς γερμανικού χρέους υποχώρησε κατά 27 μονάδες βάσης, στο 2,23%, σε τροχιά για τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι κινήσεις της Δευτέρας στις αγορές έρχονται μετά την πτώση των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου την περασμένη εβδομάδα, καθώς ο δείκτης αναφοράς των μετοχών των ΗΠΑ βίωσε τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Σεπτέμβριο. Ο «μετρητής φόβου» της Wall Street εκτινάχθηκε, με τον δείκτη μεταβλητότητας Cboe να σημειώνει το υψηλότερο επίπεδο για φέτος. Το άγχος επιτείνει και η αναμονή για την έκθεση του δείκτη τιμών καταναλωτή αυτή την εβδομάδα.