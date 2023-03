Ερώτηση ΕΚΤ σε ευρωτράπεζες για τα ανοίγματα στην Credit Suisse

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επικοινώνησαν με τις ευρωπαϊκές τράπεζες που εποπτεύουν λόγω της κρίσης στην Credit Suisse, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Οπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, τα στελέχη της ΕΚΤ ζήτησαν να ενημερωθούν για τα οικονομικά ανοίγματα των ευρωτραπεζών στην Credit Suisse, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Εποπτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της Credit Suisse ως μεμονωμένα για την εν λόγω τράπεζα και όχι ως συστημικά.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Nέα βουτιά κατέγραψαν οι μετοχές της Credit Suisse σήμερα Τετάρτη, υποχωρώντας κοντά 25% στο ελβετικό χρηματιστήριο, φτάνοντας σε νέο χαμηλό ρεκόρ, προτού ανασταλεί η διαπραγμάτευσή της, καθώς ο μεγαλύτερος επενδυτής της δήλωσε ότι δεν μπορούσε να παράσχει στην ελβετική τράπεζα περισσότερη οικονομική βοήθεια.

Μνήμες από την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους ξύπνησε η εκτίναξη του κόστος ασφάλισης έναντι χρεοκοπίας των βραχυπρόθεσμων ομολόγων της Credit Suisse, προκαλώντας ισχυρά ρίγη ανησυχίας στους κόλπους των επενδυτών.

Η τελευταία καταγεγραμμένη τιμή των CDS της ελβετικής τράπεζας διαμορφώθηκε στις 835,9 μονάδες βάσης την Τρίτη, ωστόσο το πρωί της Τετάρτης οι traders είδαν τα μονοετή CDS της Credit Suisse να σκαρφαλώνουν έως και τις 1.200 μονάδες βάσης, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Tιμή spread άνω των 1.000 μονάδων βάσης σε μονοετή CDS τραπεζών είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες είχαν φτάσει σε αντίστοιχα επίπεδα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους και της οικονομικής ύφεσης της χώρας.

Το επίπεδο που καταγράφηκε την Τρίτη είναι περίπου 18 φορές υψηλότερο από το συμβόλαιο της UBS Group και περίπου 9 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Deutsche Bank.

Επίσης, άλμα έκαναν και τα 5ετή CDS, φτάνοντας στις 766 μονάδες βάσης.

Η καμπύλη των CDS είναι επίσης βαθιά ανεστραμμένη, πράγμα που σημαίνει ότι κοστίζει περισσότερο η προστασία έναντι μιας άμεσης κατάρρευσης της τράπεζας αντί μιας πιο μακροπρόθεσμης πιθανότητας χρεοκοπίας. Η καμπύλη των CDS της ελβετικής τράπεζας είχε ανοδική κλίση την Παρασκευή.

«Δεν μπορούμε, γιατί θα πάμε πάνω από το 10%. Είναι ένα ρυθμιστικό ζήτημα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Tράπεζας της Σαουδικής Αραβίας Ammar Al Khudairy την Τετάρτη.

