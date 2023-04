Mea culpa από τον πρόεδρο της Credit Suisse

«Συγγνώμη» ζήτησε ο πρόεδρος της Credit Suisse Group, Axel Lehmann, από τους μετόχους, επειδή απέτυχε να ανακόψει την απώλεια εμπιστοσύνης στην τράπεζα που, όπως είπε, είχε δημιουργηθεί πολύ πριν αναλάβει τη διοίκηση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σημείωσε: «Αποτύχαμε να περιορίσουμε τον αντίκτυπο των σκανδάλων που κληρονομήσαμε και να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά πρωτοσέλιδα με θετικά γεγονότα», είπε ο Lehmann σε δηλώσεις που προετοιμάστηκαν για την ετήσια συνέλευση των μετόχων της τράπεζας στη Ζυρίχη. Στο τέλος, «η τράπεζα δεν μπορούσε να σωθεί».

Το δημόσιο mea culpa έρχεται καθώς η ηγεσία είναι αντιμέτωπη με τους μετόχους για την ιστορική εξαγορά από τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, τη UBS Group, που σηματοδοτεί το τέλος της Credit Suisse μετά από 167 χρόνια. Η συμφωνία των 3 δισ. φράγκων (3,3 δισ. δολαρίων) επισφραγίστηκε τον περασμένο μήνα για να βάλει τέλος σε μια κρίση εμπιστοσύνης μετά από σκάνδαλα και ζημίες. Το εύθραυστο επενδυτικό κλίμα γύρω από τον τραπεζικό τομέα πληγώθηκε περαιτέρω από την πτώχευση της Silicon Valley Bank.

«Θέλαμε να βάλουμε όλη μας την ενέργεια και τις προσπάθειές μας για να ανατρέψουμε την κατάσταση και να επαναφέρουμε την τράπεζα σε καλό δρόμο», είπε ο Lehmann. «Με πονάει που δεν είχαμε τον χρόνο να το κάνουμε και ότι εκείνη τη μοιραία εβδομάδα του Μαρτίου τα σχέδιά μας διαταράχθηκαν. Για αυτό λυπάμαι πραγματικά».

Η συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιείται στο γήπεδο χόκεϊ της Ζυρίχης, είναι η πρώτη εδώ και χρόνια, όπου οι επενδυτές θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διοίκηση πρόσωπο με πρόσωπο. Προηγούμενες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω βιντεοκλήσεων, λόγω της πανδημίας Covid-19.

"Believe me when I say, we fought hard to ensure a successful turnaround" — Credit Suisse Chairman Axel Lehmann tells shareholders the "bitter reality" is that the bank ran out of time to make the changes it needed https://t.co/VTaNfDib5N pic.twitter.com/jDgQsSE1yG