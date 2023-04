Βρετανία: Το 80% των αφεντικών πληρώνουν τους άνδρες περισσότερο από τις γυναίκες

Σχεδόν δύο στους πέντε εργοδότες στη Βρετανία περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες, κατά μέσο όρο, στοιχεία που δείχνουν ότι αντί να βελτιώνεται η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερη.

Η εικόνα είναι δυσμενέστερη από τότε που οι εταιρείες αναγκάστηκαν για πρώτη φορά να αναφέρουν τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων πριν από έξι χρόνια.

Δυσκολεύει η κατάσταση δείχνουν τα στοιχεία παρά την πίεση για περισσότερη ισότητα στους μισθούς, προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, ανεβάζοντας δηλαδή τους μισθούς των γυναικών προκειμένου να φτασουν στα επίπεδα των ανδρών και απο εκεί και πέρα να κρατηθεί αυτή η σχέση ξανά προς τα πάνω.

Η ανάλυση των δεδομένων για το 2022 από τους Financial Times δείχνει πως το 79,5% των εργοδοτών πλήρωσαν περισσότερο τους άνδρες που απασχολούν σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους, σημειώνοντας αρνητικό ιστορικό προηγούμενο για όσα χρόνια συγκεντρώνονται αυτά τα στοιχεία, την τελευταία 6ετία δηλαδή.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι το χάσμα ανοίγει ακόμα περισσότερο όταν οι άνθρωποι κάνουν παιδιά!

Οι τράπεζες HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Standard Chartered ανέφεραν διεύρυνση του χάσματος μεταξύ του τι πλήρωναν σε άνδρες και γυναίκες το 2022, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.





Nearly 80% of UK employers pay men more than women on average, more than when mandatory gender pay gap reporting started six years ago https://t.co/aabm0RxrhY