Goldman Sachs: Τα νοικοκυριά βγαίνουν πωλητές στις μετοχές, οι συνέπειες

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων από τις αρχές του 2022 μαζί με την πρόσφατη επιτάχυνση των ροών σε αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων έχει οδηγήσει πολλούς επενδυτές να αναρωτηθούν ποιο θα είναι το μέγεθος των πωλήσεων μετοχών από τα νοικοκυριά το 2023, εξηγεί η Goldman Sachs.

To επίπεδο των αποδόσεων της αγοράς δείχνει σαφώς ότι η εποχή του TINA ή "There Is No Alternative" έχει τελειώσει και ότι πλέον υπάρχουν λογικές εναλλακτικές λύσεις TARA ή "Thera Are Reasonable Alternatives" σε σχέση πάντα με τις μετοχές.

«Παρόλο που η ζήτηση μετοχών παρέμεινε ανθεκτική εν μέσω της απότομης αύξησης των επιτοκίων πέρυσι, πιστεύουμε ότι οι ροές φέτος σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και ομολόγων σηματοδοτούν μια κλιμακούμενη στροφή των νοικοκυριών από τις μετοχές προς τις εναλλακτικές λύσεις», εξηγεί η αμερικανική τράπεζα και επισημαίνει ότι: