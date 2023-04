Επίθεση με εκρηκτικά εναντίον του Ιάπωνα πρωθυπουργού

Στη δυτική Ιαπωνία σημειώθηκε επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό κατά του πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα ο οποίος ετοιμαζόταν να μιλήσει σε προεκλογική συγκέντρωση. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ούτε αναφέρθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο σήμανε συναγερμός καθώς πριν από εννέα μήνες, σε ανάλογο περιστατικό, είχε δολοφονηθεί ο πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε. Ακολούθησαν σκηνές πανικού με δεκάδες άτομα να ουρλιάζουν μέσα σε σύννεφο καπνού. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο.

