Πληρώθηκαν για να καταναλώσουν ρεύμα σήμερα οι Ολλανδοί!

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ολλανδία έγιναν αρνητικές σήμερα με την αγορά να είναι τόσο υπερφορτωμένη με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που οι καταναλωτές πληρώνονται για να χρησιμοποιήσουν την πλεονάζουσα προσφορά!

Οι τιμές έπεσαν στα -739,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα μεταξύ 1 και 2 μ.μ. στο χρηματιστήριο Epex Spot SE του Άμστερνταμ, με τον σταθμισμένο μέσο όρο να παραμένει αρνητικός για κάθε ώρα από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Η αύξηση της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε τη ζήτηση, με αποτέλεσμα τα δίκτυα να πασχίζουν να διαχειριστούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας από διαφορετικές ανανεώσιμες πηγές.

Ενώ η ισχυρή διαθεσιμότητα είναι συνήθως κάτι καλό, η Ολλανδία είχε περίπου 16 γιγαβάτ καθαρής ισχύος να πλημμυρίζει το δίκτυο σε μια εποχή που η κατανάλωση ήταν χαμηλή, σύμφωνα με τον σύμβουλο Enappsys. Οι διασυνδέσεις με γειτονικές αγορές δεν εξήγαγαν επίσης σημαντικές ποσότητες, μειώνοντας τη ζήτηση.

«Αυτό ήταν απροσδόκητο αλλά και κάτι που θα δούμε ξανά», δήλωσε ο Jean-Paul Harreman, διευθυντής στο Enappsys.

Η εικόνα δίνει ένα ακόμα παράδειγμα του πόσο μακριά έχει προχωρήσει η Ευρώπη από την ενεργειακή κρίση που είχε οδηγήσει τις τιμές σε υψηλά ρεκόρ πέρυσι, σημειώνει το Bloomberg. Η αγορά φυσικού αερίου έχει επίσης περάσει από συνθήκες έλλειψης σε υπερπροσφορά.

Εως τώρα οι αρνητικές τιμές ήταν συνηθισμένες το καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών, ειδικά εάν φυσάει. Οι διαχειριστές δικτύου έχουν την επιλογή να μειώσουν την προσφορά ή να ενισχύσουν τη ζήτηση. Η ολλανδική εταιρεία, Tennet BV, εξέδωσε προειδοποίηση την Τετάρτη ζητώντας λιγότερες ροές στην αγορά.

Μια αρχική δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας ακυρώθηκε την Τρίτη, καθώς οι traders δυσκολεύονταν να τιμολογήσουν τα συμβόλαια, καθώς περισσότερη προσφορά από ό,τι χρειαζόταν έπληξε το δίκτυο. Μια δεύτερη δημοπρασία εκκαθαρίστηκε με αρνητική τιμή για τη σύμβαση αιχμής.

So we had a day ahead price of €-195, intraday was trading below €-420 and still we could not get rid of the surplus. Negative emergency power just activated. pic.twitter.com/VKhBvk6yyl