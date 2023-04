Βάζει λουκέτο ο σύνδεσμος Βρετανών βιομηχάνων μετά τις καταγγελίες για βιασμούς

Αναστέλλει κάθε δραστηριότητα ο σύνδεσμος βρετανικών βιομηχανιών CBI μέχρι την έκτακτη γενική συνέλευση του Ιουνίου, στη σκιά των νέων καταγγελιών για βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που οδήγησαν σε μπαράζ αποχωρήσεων κορυφαίων επιχειρήσεων από το ισχυρό λόμπι.

Το δ.σ. του CBI δηλώνει ότι «λυπάται ειλικρινά» και «εκφράζει βαθιά συμπαράσταση στις γυναίκες που έχουν υπομείνει αυτές τις φρικτές εμπειρίες».

Στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ιουνίου αναμένεται να προταθεί ο «αναπροσανατολισμός» του Συνδέσμου, καθώς «πρέπει να αλλάξουν πολλά» προκειμένου να κερδηθεί ξανά η εμπιστοσύνη των μελών του, γράφει ο Guardian.

H δήλωση του διοικητικού συμβουλίου αναφέρει:

«Το CBI συμμερίζεται το σοκ και νιώθει αποστροφή για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον οργανισμό μας και για τις προηγούμενες αποτυχίες που επέτρεψαν να συμβούν αυτά τα γεγονότα. Λυπούμαστε ειλικρινά και εκφράζουμε τη βαθιά μας συμπαράσταση στις γυναίκες που έχουν υπομείνει αυτές τις φρικτές εμπειρίες.

Ακούσαμε προσεκτικά τι είπαν οι συνάδελφοί μας, τα μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Ακούσαμε ξεκάθαρα ένα αίτημα για εκτεταμένες αλλαγές.

Θέλουμε να κατανοήσουμε σωστά πώς οραματίζονται τον μελλοντικό μας ρόλο και σκοπό οι συνάδελφοι, τα μέλη, οι ειδικοί και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως αποτέλεσμα, λάβαμε τη δύσκολη αλλά απαραίτητη απόφαση να αναστείλουμε κάθε δραστηριότητα μέχρι την έκτακτη γενική συνέλευση τον Ιούνιο.

Στη συνέλευση θα υποβάλουμε προτάσεις για ένα επαναπροσανατολισμένο CBI, ώστε τα μέλη μας να αποφασίσουν τον μελλοντικό ρόλο και τον σκοπό του οργανισμού. Αυτό το έργο και η πολιτιστική μεταρρύθμιση συνιστούν την επείγουσα εστίαση του οργανισμού τις επόμενες εβδομάδες.

Τα μέλη μας είπαν τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες ότι πιστεύουν στη σημασία μιας συλλογικής φωνής για την εθνική πολιτική και τον μοναδικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένας οργανισμός όπως το CBI στη δημόσια ζωή. Αλλά πρέπει να αλλάξουν πολλά αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους, ώστε να συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε τις επιχειρήσεις σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα.

Λαμβάνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών μας, αλλά αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι ακόμη επαρκή ώστε να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων, των μελών μας και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη στον σκοπό και τον πολιτισμό μας. Για να δώσουμε στην ομάδα μας και στους πρώην συναδέλφους μας τον χώρο να θεραπεύσουν τις παθογένειες».

