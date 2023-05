IEA: Ανοδος προβλέψεων για ζήτηση πετρελαίου λόγω Κίνας

Η πτωτική τάση των τιμών του πετρελαίου επί εβδομάδες λόγω των ανησυχιών για πιθανή ύφεση συγκρούονται με τις προοπτικές για ισχυρή ζήτηση αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

«Οι τιμές πιέστηκαν χαμηλότερα από την υποχώρηση της βιομηχανικής δραστηριότητας και τα υψηλότερα επιτόκια, οδηγώντας σε σενάρια ύφεσης», ανέφερει η ΙΕΑ. «Η ζήτηση αναμένεται να επισκιάσει την προσφορά κατά σχεδόν 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd).

Ο IEA αύξησε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά 200.000 bpd στα 102 εκατομμύρια bpd, σημειώνοντας ότι η ανάκαμψη της Κίνας μετά την άρση των περιορισμών του COVID-19 έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες με τη ζήτηση να έφθασε τα 16 εκατομμύρια bpd το Μάρτιο.

Ο κορυφαίος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο πρόκειται να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης το 2023, αντισταθμίζοντας, μαζί με την Ινδία και τη Μέση Ανατολή, την υποτονική ζήτηση στις ανεπτυγμένες χώρες.

Οι ΗΠΑ και η Βραζιλία θα οδηγήσουν σε μέτρια αύξηση της προσφοράς πετρελαίου κατά 1,2 εκατομμύρια bpd για το έτος, καθώς οι περικοπές του ΟΠΕΚ + που συμφωνήθηκαν τον Απρίλιο σημαίνουν ότι οι όγκοι από την ομάδα παραγωγών θα μειωθούν κατά 850.000 bpd από τότε έως τον Δεκέμβριο, ανέφερε η IEA.

Oil prices retreated during April & early May as concerns over the health of the global economy & oil demand prospects depressed market sentiment.



But this is in stark contrast to the tighter markets that are expected in the second half of 2023



More ⬇️ https://t.co/SLQeMVJnQl