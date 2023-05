KPMG. Πτώση στην παγκόσμια αγορά Venture Capital στις αρχές του 2023

Οι παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital (VC) «βούλιαξαν» από τα US$ 86 δισ. μέσω 9.619 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2022 στα US$ 57,3 δισ. μέσω 6.030 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2023, καθώς οι έντονες αβεβαιότητες της αγοράς δεν έδειξαν σημάδια υποχώρησης, σύμφωνα με την έκδοση του α’ τριμήνου του 2023 της Venture Pulse -της τριμηνιαίας έκθεσης που δημοσιεύεται από την KPMG Private Enterprise σχετικά με τις τάσεις VC παγκοσμίως σε καίριες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο.

Ο παρατεινόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, τα αυξανόμενα επιτόκια, ο πεισματικά υψηλός πληθωρισμός, οι εγχώριες και γεωπολιτικές προκλήσεις και οι ανησυχίες για τη σταθερότητα του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος συνέκλιναν στη διαμόρφωση ενός δύσκολου τριμήνου για τις επενδύσεις VC ανεξαρτήτως περιοχής.

Η μείωση των επενδύσεων VC υπήρξε ιδιαίτερα απότομη σε ετήσια βάση, με το σύνολο του α’ τριμήνου του 2023 να ανέρχεται σε λιγότερο από το ένα τρίτο των συνολικών επενδύσεων του α’ τριμήνου του 2022 (US$ 177,6 δισ.).

Όλες οι περιοχές είδαν τις επενδύσεις VC το α’ τρίμηνου του 2023 να πέφτουν σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν εδώ και χρόνια. Τα US$ 33,1 δισ. που αντλήθηκαν στην αμερικανική ήπειρο αποτελούν το χαμηλότερο επίπεδο από το α’ τρίμηνο του 2018, ενώ τα US$ 9,8 δισ. που αντλήθηκαν στην Ευρώπη ήταν το χαμηλότερο σύνολο από το γ’ τρίμηνο του 2018 και τα US$ 13,5 δισ. της Ασίας το χαμηλότερο από το β’ τρίμηνο του 2015.

Τα US $ 6,5 δισ. που συγκέντρωσε η εταιρεία πληρωμών Stripe με έδρα τις ΗΠΑ ήταν μακράν ο μεγαλύτερος κύκλος VC του τριμήνου παγκοσμίως, αν και συνοδεύτηκε από μια απότομη συρρίκνωση της αποτίμησης της εταιρείας -από τα US$ 95 δισ. μετά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της το α’ τρίμηνο του 2021 στα US$ 50 δισ. το α’ τρίμηνο του 2023. Μετά τη Stripe, η Generate Capital, εταιρεία υποδομών εναλλακτικής ενέργειας με έδρα τις ΗΠΑ, προσέλκυσε την επόμενη μεγαλύτερη συναλλαγή (US$ 800 εκατ.), ακολουθούμενη από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Zeekr (US$ 750 εκατ.) και την πλατφόρμα ποδηλασίας και τρεξίματος Zwift των ΗΠΑ (US$ 620 εκατ.). Στην Ευρώπη, η πλατφόρμα ανοιχτής τραπεζικής Abound που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε η μεγαλύτερη συμφωνία του τριμήνου (US$ 601 εκατ.).