Βρετανία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ

Aυτοκίνητο έπεσε πάνω στην μπροστινή πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου εδρεύει το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σουνάκ.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:20 (τοπική ώρα, 18:20 ώρα Ελλάδος)

