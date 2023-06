Πολωνία: Επιβλητική αντικυβερνητική διαδήλωση από την αντιπολίτευση

Τεράστιο πλήθος βγήκε σήμερα στους δρόμους της Βαρσοβίας έπειτα από έκκληση της αντιπολίτευσης για μια αντικυβερνητική διαδήλωση, «τη μεγαλύτερη εδώ και μια τριανταριά χρόνια», σύμφωνα με τους οργανωτές, οι οποίοι έκαναν λόγο για μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι έφθασαν από όλη την Πολωνία με τα χρώματα της Πολωνίας, άσπρο και κόκκινο, και με σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρίθηκαν σε έκκληση του επικεφαλής του κύριου κόμματος της κεντρώας αντιπολίτευσης «Πλατφόρμα Πολιτών» (PO), του πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, για να διαμαρτυρηθούν για «την ακρίβεια, την εξαπάτηση και το ψέμα και να ταχθούν υπέρ της δημοκρατίας, των ελεύθερων εκλογών και της ΕΕ».

Οι επικεφαλής των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης ενθάρρυναν τους υποστηρικτές τους να συμμετάσχουν στη μεγάλη πορεία εναντίον του κυβερνώντος εθνικιστικού και λαϊκιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), του επικεφαλής του Γιάροσλαβ Κατσίνσκι και των συμμάχων του. Η πορεία εκτεινόταν σε μήκος τουλάχιστον ενάμισι χιλιομέτρου.

«Φτάνει πια!» «Δεν θέλουμε μια αυταρχική Πολωνία», «Το PiS σημαίνει ακρίβεια», «Ελεύθερη, Ευρωπαϊκή Πολωνία», «Ευρωπαϊκή Ένωση ναι, PiS όχι» έγραφαν τα πανό που στρέφονταν κατά της πλειοψηφίας που κυβερνά την Πολωνία εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν το φθινόπωρο.

Με λευκές και κόκκινες καρδιές κολλημένες στο στήθος, τα στελέχη της Πλατφόρμας Πολιτών τέθηκαν επικεφαλής της πορείας, συνοδευόμενα από τον θρυλικό ηγέτη του πρώτου ελεύθερου συνδικάτου του κομμουνιστικού κόσμου στα χρόνια του 1980, τον Λεχ Βαλέσα, νομπελίστα της Ειρήνης το 1983.

Σε μια σύντομη ομιλία του πριν από την πορεία, ο Τουσκ υπογράμμισε πως η αποστολή της αντιπολίτευσης είναι «σημασίας συγκρίσιμης» με την αποστολή που είχε στα χρόνια του 1980 και την τότε μάχη κατά του κομμουνισμού.

About HALF A MILION people are currently marching through the streets of Warsaw in an anti-government and pro-democracy protest.



Poland is not lost yet, as many may think. 🇵🇱🇪🇺 pic.twitter.com/3LelpF78sh