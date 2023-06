Μπορέλ: Δεν υπάρχουν λόγια για την τραγωδία στην Πύλο

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την τραγωδία ανοιχτά της Πύλου. Αυτά τα γεγονότα δεν μπορούν να συνεχίσουν να συμβαίνουν – όχι το έτος 2023» δήλωσε μέσω twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ (φωτ.) για το πολύνεκρο ναυάγιο.

«Είναι συλλογική μας ευθύνη να βρούμε επιτέλους βιώσιμες λύσεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Τους αξίζουν ασφάλεια και ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

No words can describe the tragedy off #Pylos.



These events cannot continue to happen - not in the year 2023.



It is our collective responsibility to finally find sustainable solutions for migrants and refugees. They deserve safety and human dignity.