Ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη ψάχνουν το χαμένο Titan στον Ατλαντικό

Αεροσκάφη και πλοία των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν ριχτεί στην επιχείρηση εντοπισμού του υποβρυχίου που αγνοείται μετά την κατάδυσή του για τουριστική εξερεύνηση στο σημείο όπου βρίσκεται το ιστορικό ναυάγιο του Τιτανικού, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι τελειώνει το οξυγόνο που μπορεί να κρατήσει στη ζωή τους πέντε επιβάτες.

Η βορειοανατολική υπηρεσία της αμερικανικής ακτοφυλακής, που εδρεύει στη Βοστόνη, δήλωσε ήδη από το βράδυ της Δευτέρας ότι ένα αεροσκάφος CP-140 Aurora της Βασιλικής Καναδικής Πολεμικής Αεροπορίας, ικανό να ανιχνεύει υποβρύχια αντικείμενα, θα συμμετείχε στην έρευνα από σήμερα το πρωί. Τη νύχτα πραγματοποιήθηκαν επιφανειακές έρευνες στη θάλασσα από αεροσκάφη C-130 Hercules, μεταδίδουν οι Financial Times.

Στο σημείο έφτασε για να συνδράμει τις επιχειρήσεις και ένα εμπορικό πλοίο πόντισης αγωγών (pipe-laying), που διαθέτει τηλεχειριζόμενο όχημα ROV για υποβρύχιες έρευνες σε μεγάλα βάθη και ικανότητα ανάκτησης του αγνοούμενου σκάφους, εφόσον βρεθεί, γράφει το BBC.

Στους επιβάτες του υποβρυχίου Titan, το οποίο πραγματοποιεί τουριστικά ταξίδια στο ναυάγιο του Τιτανικού με κόστος 250.000 δολάρια το άτομο, περιλαμβάνονται ο Βρετανός επιχειρηματίας Ηamish Harding και ο Πακιστανός επιχειρηματίας Shahzada Dawood με τον γιο του Suleman.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των ονομάτων και των πέντε αγνοουμένων, αλλά, σύμφωνα με πολλές αναφορές, επιβαίνουν επίσης ότι ο Γάλλος εξερευνητής Paul-Henry Nargeolet, αλλά και ο Stockton Rush, ιδρυτής της OceanGate, της εταιρείας που κατασκεύασε το Titan και οργάνωσε το ταξίδι.

Ο Harding είναι πρόεδρος της Action Aviation, εταιρείας μεσιτείας αεροσκαφών με έδρα το Ντουμπάι.

Το καναδικό αεροσκάφος Aurora προορίζεται για ανθυποβρυχιακό πόλεμο, που σημαίνει ότι μπορεί να ανιχνεύσει υποβρύχια αντικείμενα από τον αέρα.

Τα περισσότερα αεροσκάφη και πλοία που αναπτύχθηκαν αρχικά στην έρευνα περιορίζονται στη διεξαγωγή ερευνών στην επιφάνεια, σε περίπτωση που το υποβρύχιο έχει επιστρέψει στην επιφάνεια, μακριά από το σκάφος που το εκτόξευσε. Είναι επίσης εξοπλισμένα με σόναρ για να συλλαμβάνουν κάθε ήχο που παράγεται.

Το Titan εκτοξεύτηκε το πρωί της Κυριακής από το πλοίο Polar Prince, που το είχε μεταφέρει στο σημείο κατάδυσης, 900 ναυτικά μίλια ανατολικά του Cape Cod στις ακτές των ΗΠΑ.

#Update A Canadian Aircraft P3 Aurora has arrived on scene to conduct sonar searches.



The R/V Polar Prince and R/V Deep Energy are continuing their surface searches.



Total search area completed as of this morning is 10,000 SQ miles.#Titanic