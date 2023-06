Ελπίδες για ζωή στο υποβρύχιο, ακούστηκαν ήχοι κάτω από το νερό

Καναδικά αεροπλάνα «έπιασαν» θορύβους κάτω από το νερό, στη διάρκεια των επιχειρήσεων για την ανεύρεση του υποβρυχίου που έχει εξαφανισθεί από την Κυριακή με πέντε επιβαίνοντες κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική Ακτοφυλακή.

«Καναδικά αεροπλάνα P-8 εντόπισαν θορύβους κάτω από το νερό στη ζώνη έρευνας. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις με ROV (σ.σ.: τηλεκατευθυνόμενο όχημα) μεταφέρθηκαν για να επιχειρηθεί να διερευνηθεί η προέλευση των θορύβων», ανακοίνωσε μέσω του Twitter η αμερικανική Ακτοφυλακή.

Οι έρευνες με ROV «είχαν αρνητικά αποτελέσματα, αλλά συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ένα καναδικό αεροπλάνο P-8, που συμμετέχει στις έρευνες, «άκουγε θορύβους από χτύπους μέσα στον τομέα αυτό κάθε 30 λεπτά. Τέσσερις ώρες αργότερα αναπτύχθηκε ένα επιπλέον σύστημα ηχοεντοπισμού σόναρ και οι χτύποι ακούγονταν ακόμα».

Εκτός απ' αυτούς τους θορύβους από χτύπους, «ελήφθησαν επιπλέον ακουστικά σήματα και θα βοηθήσουν να προσανατολιστούν τα μέσα επιφανείας, ενώ διατηρούνται ταυτόχρονα οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες», μετέδωσε από την πλευρά του το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο ένα εσωτερικό έγγραφο της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη με την ελπίδα να διασωθούν μέχρι αύριο, Πέμπτη, ένας Αμερικανός, ένας Γάλλος, ένας Βρετανός και δύο Πακιστανοί επιβάτες ενός τουριστικού υποβρυχίου που κατέβηκε για να επισκεφθεί το ναυάγιο του Τιτανικού σε βάθος 4.000 μέτρων στον βόρειο Ατλαντικό. Η επιχείρηση αυτή έχει κινητοποιήσει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται από τον Καναδά και τη Γαλλία.

Χθες, Τρίτη, το μεσημέρι, η αμερικανική Ακτοφυλακή προειδοποίησε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βοστώνη (βορειοανατολικές ΗΠΑ) πως απομένουν «περίπου 40 ώρες αέρα» μέσα σ' αυτό το μικρό υποβρύχιο σκάφος και ότι οι «ιδαίτερα περίπλοκες» έρευνες που άρχισαν την Κυριακή δεν έχουν μέχρι τώρα «φέρει κανένα αποτέλεσμα».

Το υποβρύχιο Titan κατασκευάσθηκε για να μεταφέρει πέντε ανθρώπους σε μεγάλα βάθη και έχει μήκος περίπου 6,5 μέτρα. Άρχισε την Κυριακή την κάθοδό του στα ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών και η επαφή μαζί του χάθηκε λιγότερο από δύο ώρες μετά την αναχώρησή του.

Μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκεται ένας πάμπλουτος Βρετανός επιχειρηματίας, ο 58χρονος Χάμις Χάρντινγκ, ο οποίος είχε ανακοινώσει μέσω του Instagram τη συμμετοχή του σ' αυτή την ακραία και ασυνήθιστη εξόρμηση.

Το ναυάγιο του Τιτανικού, το 1912, ήταν μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές καταστροφές του 20ού αιώνα.

Ο πρώην δύτης και απόστρατος αξιωματικός του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού Πολ-Ανρί Ναρζολέ, 77 ετών, ειδικός στο ναυάγιο του Τιτανικού, συμμετέχει επίσης στο ταξίδι, σύμφωνα με την οικογένειά του.

